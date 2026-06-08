Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Σκοτώνουν τον Φωκά, η Ιουλία βυθίζεται στο πένθος

Ανατρεπτικές εξελίξεις που κόβουν την ανάσα πρόκειται να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού «MyTV», στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», του ALPHA, η αγωνία για τον Κυριάκο, η σκοτεινή έρευνα του Φωκά για τους εργάτες στο εργοτάξιο, το σχέδιο της Λέλας και η δολοφονική επίθεση που βυθίζει την Ιουλία και όλη την οικογένεια στο πένθος αλλάζουν για πάντα τις ισορροπίες.

H Ιουλία προσπαθεί να πιαστεί από τη μικρή χαρά της επιστροφής του Φωκά στο σπίτι. Μία χαρά όμως που δεν θα κρατήσει για πολύ σύμφωνα με τις εξελίξεις που σας εξασφαλίσαμε. Ωστόσο, η στάση του Φωκά έχει αλλάξει. Είναι πιο σιωπηλός, πιο απόμακρος, σαν να κουβαλά ένα βάρος που δεν μπορεί να μοιραστεί ούτε μαζί της. Η σκιά της υπόθεσης γύρω από τον Κολιοπάνο συνεχίζει να πλανάται πάνω από το σπίτι και η ένταση γίνεται αισθητή σε κάθε βλέμμα και σε κάθε κουβέντα. Παρ’ όλα αυτά, η Ιουλία δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Επιμένει να στέκεται δίπλα του, τον πλησιάζει, προσπαθεί να τον κάνει να μιλήσει ανοιχτά για όσα τον βασανίζουν.

Την ίδια ώρα, η αγωνία για τον Κυριάκο μεγαλώνει. Η Ιουλία τον συνοδεύει στις εξετάσεις του και προσπαθεί, με όση δύναμη έχει, να δείχνει ψύχραιμη. Μέσα της όμως κυριαρχεί ο φόβος για το τι μπορεί να αποκαλύψουν οι γιατροί. Νιώθει πως η ζωή της κινείται συνεχώς πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί και πως κάθε μέρα φέρνει μια καινούρια δοκιμασία. Για λίγο μόνο επιτρέπει στον εαυτό της να χαλαρώσει δίπλα στον Φωκά. Υπάρχουν στιγμές που ξαναβλέπει τον άνθρωπο που αγάπησε και αφήνεται σε μια εύθραυστη αισιοδοξία για το μέλλον τους. Όμως η αίσθηση αυτή δεν κρατά πολύ. Κάτι στον τρόπο που την κοιτάζει, στις σιωπές του και στις ξαφνικές απουσίες του την κάνει να νιώθει πως μια νέα καταιγίδα πλησιάζει.

Ο Φωκάς, στο μεταξύ, συνεχίζει κρυφά την έρευνά του για το θέμα των εργατών στο εργοτάξιο. Αναζητά την αλήθεια και δείχνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα τα βάλει με επικίνδυνους ανθρώπους. Η επιμονή του όμως προκαλεί πανικό στη Λέλα. Καταλαβαίνει πως, αν αποκαλυφθούν όσα πραγματικά συμβαίνουν, η ίδια κινδυνεύει άμεσα. Ο φόβος της μετατρέπεται σε απόφαση και πολύ σύντομα αρχίζει να οργανώνει ένα αδίστακτο σχέδιο για να τον βγάλει από τη μέση πριν μιλήσει.

Ο Φωκάς βρίσκεται στην οικοδομή, αποφασισμένος να συνεχίσει την έρευνά του, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι κάποιοι έχουν ήδη στήσει παγίδα θανάτου γύρω του. Μέσα σε λίγα λεπτά δέχεται βίαιη επίθεση. Παλεύει να κρατηθεί όρθιος, όμως τα τραύματά του είναι βαριά. Μόνος, αιμόφυρτος και χωρίς βοήθεια, αφήνει την τελευταία του πνοή. Λίγο αργότερα η Ιουλία φτάνει εκεί μαζί με τον Σίμο και έρχεται αντιμέτωπη με την πιο σκληρή εικόνα της ζωής της. Ο κόσμος της καταρρέει τη στιγμή που αντικρίζει νεκρό τον Φωκά. Οι φωνές της σκίζουν τη σιωπή του εργοταξίου και η απόγνωση τη λυγίζει ολοκληρωτικά. Από εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν είναι πια ίδιο.

Η Ιουλία επιστρέφει σε ένα σπίτι βυθισμένο στο πένθος, προσπαθώντας να σταθεί όρθια για χάρη των παιδιών της, ενώ μέσα της κυριαρχούν ο πόνος, η οργή και η ανάγκη να μάθει ποιος ευθύνεται για τον θάνατο του άντρα της. Η καθημερινότητά της μετατρέπεται σε εφιάλτη και κάθε γωνιά του σπιτιού της θυμίζει τον Φωκά. Παράλληλα, η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με την οδυνηρή αποκάλυψη για την οικογένεια της Ιουλίας, που απειλεί να ανοίξει νέες πληγές σε μια ήδη διαλυμένη κατάσταση. Και η Μαγδαληνή μαθαίνει για τον θάνατο του Φωκά και παγώνει από το σοκ. Καταλαβαίνει πως αυτό που συνέβη δεν θα επηρεάσει μόνο την Ιουλία, αλλά και τις σχέσεις ανάμεσά τους, αφού παλιά μυστικά, ενοχές και συγκρούσεις αρχίζουν να επιστρέφουν στην επιφάνεια. Οι ισορροπίες αλλάζουν βίαια και η απώλεια του Φωκά γίνεται η αρχή μιας νέας σκοτεινής περιόδου, που απειλεί να διαλύσει τα πάντα.