Δρυμιώτης: Γκάφα του Φάμελλου η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ αν δεν έχει συζητήσει με τον Τσίπρα

Ως «γκάφα του Σωκράτη Φάμελλου αν δεν έχει συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα» χαρακτήρισε ο Ανδρέας Δρυμιώτης την απόφαση που έλαβε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εισήγηση του προέδρου του κόμματος «να είμαστε δίπλα στον Τσίπρα».

«Έχω μια ερώτηση: Αν ο Τσίπρας δεν τους δεχτεί στην ΕΛΑΣ, τι θα γίνει; Δεν είναι γκάφα του Φάμελλου να πάρει μια τέτοια απόφαση αν δεν την έχει συζητήσει με τον Τσίπρα; Γιατί να πάρει αυτή την απόφαση αυτή τη στιγμή; Εάν έχει συνεννοηθεί με τον Τσίπρα ότι θα τους πάρει, έχει καλώς, αλλιώς εκτίθεται» είπε ο κ. Δρυμιώτης στο Action 24 κάνοντας, σε άλλο σημείο, λόγο για «αυτοκτονική απόφαση που πήραν» στον ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζοντας πως «όταν το 2019 είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 6% με έλεγαν τρελό», ο πολιτικός αναλυτής είπε για τις «μεταλλάξεις της Αριστεράς που είναι να τρελαίνεσαι» ότι υπάρχουν δύο ερμηνείες: «Η μια είναι τι φαινόμενο του σκαντζόχοιρου: αν τους βάλεις σε έναν κλειστό χώρο στην αρχή κουλουριάζονται αλλά μετά βγάζουν τα αγκάθια και τσακώνονται. Η δεύτερη είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί συζητάνε πολύ και αν αυτό συμβαίνει στο τέλος τσακώνεσαι».