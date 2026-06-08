Το σόι σου: Ο Χαμπέας μπαίνει ξανά στον ρόλο του «Ηρωδίωνα Αποστολίδη»

Εξελίξεις στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθούν την Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου, στις 21:00 το βράδυ.

Ένα παλιό ψέμα έρχεται να στοιχειώσει τη ζωή της οικογένειας Τριανταφύλλου, όταν η θεία Άλις, η πολυαγαπημένη θεία της Αλεξάνδρας από τη Νότιο Αφρική, πεθαίνει και η Ρωξάνη, η αδερφή της Ντόροθι που φρόντιζε τη θεία Άλις, έρχεται στην Αθήνα. To μόνο πρόβλημα; Πως η θεία δεν έμαθε ποτέ για την ύπαρξη του Μενέλαου. Αντίθετα, για σύζυγο της Αλεξάνδρα είχαν συστήσει τον περιβόητο Ηρωδίωνα Αποστολίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου, που δεν είναι άλλος από τον… Χαμπέα! Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου.

Το σόι σου: Πέμπτη 11 Ιονίου στις 21:00

Επεισόδιο 51: «Χάσαμε τη θεία» – Ένα παλιό ψέμα έρχεται να στοιχειώσει τη ζωή της οικογένειας Τριανταφύλλου, όταν η θεία Άλις, η πολυαγαπημένη θεία της Αλεξάνδρας από τη Νότιο Αφρική, πεθαίνει και η Ρωξάνη, η αδερφή της Ντόροθι που φρόντιζε τη θεία Άλις, έρχεται στην Αθήνα. Ο λόγος της επίσκεψης της; Η διαθήκη της θείας, σύμφωνα με την οποία, κληρονόμος της ορίζεται η Αλεξάνδρα. Το μόνο πρόβλημα; Πως η θεία δεν έμαθε ποτέ για την ύπαρξη του Μενέλαου. Αντίθετα, για σύζυγο της Αλεξάνδρα είχαν συστήσει τον περιβόητο Ηρωδίωνα Αποστολίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου, που δεν είναι άλλος από τον… Χαμπέα!

Ο Βαγγέλης πρέπει να υποκριθεί για ακόμη μια φορά τον Ηρωδίωνα, η Χαρούλα και ο Μενέλαος συστήνονται ως κουμπάροι του ζευγαριού, και Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι θα μπλέξουν σε μια απίστευτη ιστορία προκειμένου να εξασφαλίσουν την κληρονομιά. Όμως τα σχέδια της Ρωξάνης, όπως και της θείας, φαίνεται να διαφέρουν…

Το σόι σου: Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 21:00

Επεισόδιο 52: «Κατά μάνα κατά κόρη» – Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μας βγαίνει αληθινός, ότι μεγαλώνοντας μοιάζουμε στους γονείς μας! Η Λυδία δεν περίμενε ποτέ ότι θα της συνέβαινε αυτό. Μέχρι που οι κόρες της τη λένε παρεμβατική, ελεγκτική και στρατηγό — δηλαδή, ίδια και απαράλλαχτη η Χαρούλα! Κι έτσι, το οικογενειακό déjà vu γίνεται πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, η Χαρούλα πέφτει από τα σύννεφα όταν τα παιδιά της τής θυμίζουν ότι μεγάλωσαν σε καθεστώς οικογενειακής επιτήρησης.

Στο Κουκάκι και το Αιγάλεω στήνονται μέτωπα, ανοίγουν παλιά τεφτέρια κι οι κατηγορίες πέφτουν βροχή! Κι ενώ η φαγωμάρα χτυπάει κόκκινο και όλοι έχουν κάτι να πουν, μια αλήθεια αρχίζει σιγά-σιγά να ξεπροβάλλει, μήπως τελικά δεν είναι και τόσο κακό να μοιάζεις στους γονείς σου; Γιατί πίσω από τη γκρίνια, τον έλεγχο και τις «ανακρίσεις» κρύβεται μόνο η αγάπη.

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα