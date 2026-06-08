Βόμβα ΠΟΥ: Ο θανάσιμος κίνδυνος που κρύβουν τα ανθυγιεινά τρόφιμα

Περίπου 1,5 εκατομμύριο θάνατοι προκαλούνται κάθε χρόνο παγκοσμίως από τα ανθυγιεινά τρόφιμα που είναι μολυσμένα από βακτήρια, ιούς παράσιτα ή βλαβερές ουσίες, με τα παιδιά να βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδυνου, επισήμανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Η ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι αφηρημένο ζήτημα: αφορά κάθε γεύμα, κάθε οικογένεια, κάθε μέρα», τονίζει ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, σε ανακοίνωση που δίνεται στη δημοσιότητα ενόψει της διεθνούς ημέρας υγειονομικής ασφάλειας των τροφίμων.

Περίπου 866 εκατομμύρια άνθρωποι ασθενούν εξαιτίας της κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων

Κατά την ανάλυση του ΠΟΥ, που αποτίμησε 42 κινδύνους συνδεόμενους με τα τρόφιμα σε 194 χώρες μεταξύ του 2000 και του 2021, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 866 εκατομμύρια άνθρωποι προσβάλλονται από κάποια ασθένεια εξαιτίας της κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων, ενώ 1,5 εκατ. από αυτούς πεθαίνουν.

Τα μικρά παιδιά, κάτω των πέντε ετών, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Ο κίνδυνος μόλυνσης από κάποια ασθένεια εξαιτίας βρώσης επικίνδυνων τροφίμων είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερος για αυτή την ηλικιακή κατηγορία απ’ ό,τι για τα μεγαλύτερα παιδιά και τους ενηλίκους.

Αν και το παγκόσμιο βάρος των ασθενειών που οφείλονται στην κατανάλωση ανθυγιεινών τροφίμων έχει υποχωρήσει από το 2000, συνεχίζουν να καταγράφονται εντυπωσιακές περιφερειακές ανισότητες και διαφορές, με την Αφρική και τη νοτιοανατολική Ασία να είναι οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο.

Σε αυτές καταγράφονται σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνόλου των κρουσμάτων ασθενειών οφειλόμενων στην κατανάλωση ανθυγιεινών τροφίμων και το 60% των θανάτων σε παγκόσμια κλίμακα.

Η έκθεση σε βιολογικούς κινδύνους, ιδίως σε βακτήρια ή ιούς που έχουν μολύνει τρόφιμα, καθώς και σε μολύνσεις αποδιδόμενες σε παράσιτα, προκάλεσαν την πλειονότητα των ασθενειών που οφείλονταν στην κατανάλωση ανθυγιεινών τροφίμων (περίπου 860 εκατ. το 2021), ενώ η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες ευθυνόταν για δυσανάλογα υψηλό αριθμό θανάτων.