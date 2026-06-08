Εύβοια: Τα 5,2 Ρίχτερ πιθανότατα ήταν ο κύριος σεισμός λένε οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Εύβοια την Κυριακή ενδέχεται να ήταν ο κύριος σεισμός της ακολουθίας, σύμφωνα με την πρώτη επιστημονική αποτίμηση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι δύο ισχυρές δονήσεις μεγέθους 4,8 και 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στην περιοχή του Προκοπίου, ενώ ακολούθησε έντονη μετασεισμική δραστηριότητα. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής είχαν καταγραφεί 31 μετασεισμοί μεγέθους από 2 έως 3,6 Ρίχτερ, ενώ ανάμεσα στους δύο κύριους σεισμούς εκδηλώθηκε ακόμη μία δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ.