Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη

Με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να αυξάνονται, οι διακοπές μικρής απόστασης σε πόλεις αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές τάσεις στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, καθώς οι παραθεριστές αντικαθιστούν τις ακριβές διακοπές μακρινών αποστάσεων με φθηνότερες και ευκολότερες αποδράσεις.

Τώρα, στο τελευταίο City Costs Barometer της βρετανικής Post Office Travel Money, αποκαλύφθηκε ποιες ευρωπαϊκές πόλεις προσφέρουν την καλύτερη και τη χειρότερη σχέση ποιότητας-τιμής για τους ταξιδιώτες μόλις φτάσουν στον προορισμό τους.

Τι περιλαμβάνει η τιμή;

Στην μεγαλύτερη σύγκριση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σύμφωνα με το Euronews, η ετήσια έκθεση ανέλυσε το κόστος 12 καθημερινών τουριστικών ειδών για δύο άτομα σε 50 πόλεις.

Δίνοντας στους ταξιδιώτες μια εικόνα του πραγματικού κόστους μιας απόδρασης στην πόλη, τα είδη περιλαμβάνουν αναλώσιμα όπως ένα φλιτζάνι καφέ, ένα μπουκάλι μπύρα, ένα κουτάκι αναψυκτικό, ένα ποτήρι κρασί και ένα βραδινό γεύμα τριών πιάτων για δύο άτομα.

Συμπεριλήφθηκαν τα έξοδα μεταφοράς, όπως το εισιτήριο μετ’ επιστροφής με λεωφορείο ή τρένο από το αεροδρόμιο και μια κάρτα μετακινήσεων 48 ωρών.

Περιλάμβανε επίσης την τιμή μιας περιήγησης με τουριστικό λεωφορείο στην πόλη, ενός κορυφαίου τουριστικού αξιοθέατου, ενός κορυφαίου μουσείου και μιας κορυφαίας γκαλερί τέχνης.

Τέλος, η έκθεση πρόσθεσε το κόστος διαμονής δύο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για δύο άτομα.

Η θέση μιας πόλης στην κατάταξη «έχει λιγότερη σημασία από το πώς αισθάνεστε τις τιμές όταν βρίσκεστε εκεί και πόσα σκοπεύετε να ξοδέψετε για συγκεκριμένα πράγματα», ανέφερε η έκθεση. Η διαμονή συνήθως κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά και «ακόμη και μικρές αλλαγές» στις τιμές των ξενοδοχείων μπορούν να «αλλάξουν το συνολικό κόστος» μιας σύντομης απόδρασης.

«Σε φθηνότερες πόλεις, έχετε περισσότερη ελευθερία να αποφασίζετε καθώς προχωράτε. Σε πιο ακριβές πόλεις, λίγος προγραμματισμός βοηθά να κρατήσετε τα έξοδα υπό έλεγχο.»

Ποιες είναι οι φθηνότερες αποδράσεις σε πόλεις της Ευρώπης για το 2026;

Ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις είναι «αισθητά φθηνότερες», ανέφερε η έκθεση.

«Το φαγητό έξω κοστίζει λιγότερο, οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι προσιτές και ορισμένα αξιοθέατα μπορεί να κοστίζουν λιγότερο από ό,τι περιμένετε. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε περισσότερα, να μένετε έξω περισσότερο και να βυθιστείτε σε ό,τι έχει να προσφέρει η πόλη χωρίς να ελέγχετε συνεχώς τιμές και περιορισμούς.»