Αχαΐα: Συνελήφθη άνδρας σε καταυλισμό για διατάραξη κοινής ησυχίας

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και της Ο.Π.Κ.Ε. Πατρών, έπειτα από καταγγελίες για διατάραξη της κοινής ησυχίας σε καταυλισμό που βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίοικοι διαμαρτυρήθηκαν για την έντονη ηχορύπανση που προερχόταν από τον χώρο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα μεγάλης ισχύος, συνδεδεμένο με τρία ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.