Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, χιλιάδες μαθητές δίνουν την τελευταία μεγάλη «μάχη» στα μαθήματα Προσανατολισμού, διεκδικώντας ένα από τα εισιτήρια για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το ενδιαφέρον των υποψηφίων και των οικογενειών τους κορυφώνεται, καθώς τα σημερινά μαθήματα θεωρούνται καθοριστικά για τη διαμόρφωση των τελικών μορίων και των βάσεων εισαγωγής.

Τα σημερινά μαθήματα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων εξετάζονται σήμερα ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού που έχουν ακολουθήσει.

Πιο συγκεκριμένα:

Ιστορία: Για τους υποψηφίους της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Φυσική: Για τους υποψηφίους της Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.

Οικονομία: Για τους υποψηφίους της Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

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