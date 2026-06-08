Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα

Ένας τεράστιος σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε σήμερα Δευτέρα (08.06.2026) στον θαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), γεγονός που οδήγησε στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τον κίνδυνο τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο σεισμός στις Φιλιππίνες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8.6.26) ανοιχτά της νήσου Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και την έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι σε αρκετές χώρες της περιοχής. Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), η ισχυρή δόνηση καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εντόπισε το επίκεντρο περίπου 24,7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Μπουρίας, σε βάθος 35 χιλιομέτρων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">NEW VIDEO: Building collapses in General Santos, Philippines following powerful earthquake. <a href="https://t.co/ULOcQTE3Sp">pic.twitter.com/ULOcQTE3Sp</a></p>— AZ Intel (@AZ_Intel_) <a href="https://x.com/AZ_Intel_/status/2063782125552259083?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι Φιλιππίνες εξετάζουν αναφορές για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 129 τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση του αριθμού των θυμάτων. Λίγο μετά τον σεισμό, κύματα ύψους περίπου 90 εκατοστών έφτασαν σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν ακόμη μεγαλύτερα κύματα, που σε ορισμένα σημεία θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το ένα μέτρο. Την ίδια ώρα, στα social media ανέβηκαν βίντεο με κτίρια να καταρρέουν σαν τραπουλόχαρτα, ενώ σε ένα από αυτά φαίνονται μικροί μαθητές να περιμένουν πανικόβλητοι να τελειώσει ο σεισμός, μέχρι που μια πρόχειρη κατασκευή καταρρέει δίπλα τους και τα παιδιά αρχίζουν να τρέχουν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">TERREMOTO EN FILIPINAS <br>Impresionantes imágenes en la Escuela Primaria Mahayahay en Davao Occidental <br><br>Durante la ceremonia a la bandera en el primer día de clases, se registró el terremoto de M7.8 los maestros y estudiantes implementaron de inmediato los protocolos de… <a href="https://t.co/NE5vFPvtdb">pic.twitter.com/NE5vFPvtdb</a></p>— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) <a href="https://x.com/chematierra/status/2063811066405003607?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>