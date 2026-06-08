Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα
Ένας τεράστιος σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε σήμερα Δευτέρα (08.06.2026) στον θαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), γεγονός που οδήγησε στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τον κίνδυνο τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Ο σεισμός στις Φιλιππίνες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8.6.26) ανοιχτά της νήσου Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και την έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι σε αρκετές χώρες της περιοχής.
Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), η ισχυρή δόνηση καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εντόπισε το επίκεντρο περίπου 24,7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Μπουρίας, σε βάθος 35 χιλιομέτρων.
Οι Φιλιππίνες εξετάζουν αναφορές για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 129 τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση του αριθμού των θυμάτων.
Λίγο μετά τον σεισμό, κύματα ύψους περίπου 90 εκατοστών έφτασαν σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν ακόμη μεγαλύτερα κύματα, που σε ορισμένα σημεία θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το ένα μέτρο.
Την ίδια ώρα, στα social media ανέβηκαν βίντεο με κτίρια να καταρρέουν σαν τραπουλόχαρτα, ενώ σε ένα από αυτά φαίνονται μικροί μαθητές να περιμένουν πανικόβλητοι να τελειώσει ο σεισμός, μέχρι που μια πρόχειρη κατασκευή καταρρέει δίπλα τους και τα παιδιά αρχίζουν να τρέχουν.
Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φέρντιναντ Μάρκος, κάλεσε τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα και να μετακινηθούν σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία, καθώς οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.
Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή σεισμική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα κύματα σε παράκτιες περιοχές.
Η Γεωφυσική Υπηρεσία της Ινδονησίας προειδοποίησε για πιθανό τσουνάμι, ενώ η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τις ακτές της που βρέχονται από τον Ειρηνικό Ωκεανό.
Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Μπέντζι Άντσετα, δήλωσε στο Reuters ότι αρκετοί πολίτες λιποθύμησαν εξαιτίας της έντασης της δόνησης, προσθέτοντας πως «αυτός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχουμε βιώσει».
Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και πέρα από τα σύνορα των Φιλιππίνων. Κάτοικοι της πόλης Μανάντο στη βόρεια Ινδονησία ανέφεραν ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα ισχυρός.
Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς εκφράζονται φόβοι για ισχυρούς μετασεισμούς τις επόμενες ώρες. Οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες πολιτικής προστασίας και να αποφεύγουν τις παράκτιες περιοχές μέχρι να αρθούν οι προειδοποιήσεις.
Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία βρίσκονται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη, όπου καταγράφεται συχνά έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.
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