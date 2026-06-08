Συνταγή για σπιτική κερασόπιτα

Ο Χρήστος Βέργαδος, ετοίμασε ένα γλυκό που δεν φτιάχνουμε συχνά, αλλά είναι πεντανόστιμο.

Ο γνωστός pastry σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για σπιτική σκεπαστή κερασόπιτα.

Τα υλικά

Για τη ζύμη

200 γρ. βούτυρο

90 γρ. ζάχαρη άχνη

1 αυγό

350 γρ. αλεύρι

1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 βανίλια

Για τη γέμιση

600 γρ. κεράσια

150 γρ. ζάχαρη

30 γρ. κορν φλάουρ

Χυμό από 1/2 λεμόνι

1 βανίλια

1/2 κ.γ. κανέλα τριμμένη

Για την κρούστα

1 αυγό

2 κ.σ. γάλα

1 κ.σ. ζάχαρη κρυσταλλική

Η διαδικασία