Συνταγή για σπιτική κερασόπιτα

Μια συνταγή για ένα γλυκό διαφορετικό και πεντανόστιμο
Ο Χρήστος Βέργαδος, ετοίμασε ένα γλυκό που δεν φτιάχνουμε συχνά, αλλά είναι πεντανόστιμο.
Ο γνωστός pastry σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για σπιτική σκεπαστή κερασόπιτα.
Τα υλικά
Για τη ζύμη
200 γρ. βούτυρο
90 γρ. ζάχαρη άχνη
1 αυγό
350 γρ. αλεύρι
1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
1 βανίλια
Για τη γέμιση
600 γρ. κεράσια
150 γρ. ζάχαρη
30 γρ. κορν φλάουρ
Χυμό από 1/2 λεμόνι
1 βανίλια
1/2 κ.γ. κανέλα τριμμένη
Για την κρούστα
1 αυγό
2 κ.σ. γάλα
1 κ.σ. ζάχαρη κρυσταλλική
Η διαδικασία
- Ξεκινάμε τη συνταγή με τη ζύμη. Βάζουμε σε ένα μπολ το βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου) και την άχνη ζάχαρη και ανακατεύουμε με το χέρι. Προσθέτουμε το αυγό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.
- Στη συνέχεια ρίχνουμε μέσα το αλεύρι, τη βανίλια και το μπέικιν πάουντερ, ενώ παράλληλα ανακατεύουμε με το χέρι.
- Μόλις η ζύμη είναι έτοιμη, την αφήνουμε για λίγο στην άκρη για να «ξεκουραστεί».
- Προχωράμε με τη γέμιση. Σε ένα μπολ που έχουμε τα κεράσια, ρίχνουμε μέσα το κορν φλάουρ, την κρυσταλλική ζάχαρη, τον χυμό λεμονιού, τη βανίλια και λίγο κανέλα.
- Ανακατεύουμε με το κουτάλι και η γέμιση είναι έτοιμη.
- Με έναν πλάστη ανοίγουμε τη ζύμη μας, πάνω σε μια λαδόκολλα και την χωρίζουμε σε δύο κομμάτια – ένα για τη βάση κι ένα για το σκέπασμα.
- Βάζουμε πρώτα τη ζύμη για τη βάση σε ένα ταψί και προσθέτουμε τη γέμιση. Και μετά βάζουμε τη ζύμη για να σκεπάσουμε την πίτα (ενώ την τρυπάμε από πάνω για να βγει η υγρασία).
- Αλείφουμε με αυγό και γάλα, προσθέτουμε λίγη ζάχαρη και βάζουμε το ταψί στον φούρνο, στους 180 βαθμούς για περίπου 35 λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη.
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