Νέα ειδικότητα στο 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας και στον Ν. Αχαΐας: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών (ΤΜΑ)

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ τεύχος Β 2922/22-05-2026) από το σχολικό έτος 2026 – 2027 θα λειτουργήσει στο 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Πάτρας η ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών (ΤΜΑ), το μοναδικό στον Νομό Αχαΐας που θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας αυτής, για την Γ' τάξη του τομέα Μηχανολογίας. Η ειδικότητα αυτή λειτούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2016.

Τι κάνεις στην Ειδικότητα ΤΜΑ: Ασχολείσαι με τον έλεγχο, την συντήρηση, την επιθεώρηση και την βασική επισκευή τόσο των κινητήρων όσο και των συστημάτων των σύγχρονων αεροσκαφών, πάντα με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και συγκεκριμένες διαδικασίες.

Τίτλος σπουδών: Παρέχει Πτυχίο ΕΠΑΛ (επιπέδου 4)

Που μπορεί να σε οδηγήσει μετά το ΕΠΑΛ: Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας (με Πιστοποίηση επίπεδο 5), Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εργασία σε τομείς της αεροπορίας (ΕΑΒ – αεροπορική βιομηχανία ή ως τεχνικός υπαξιωματικός στους κόλπους της πολεμικής αεροπορίας - ΕΠΠΟΠ).

Ποιοι μπορούν να γραφτούν:

Πτυχιούχοι όλων των άλλων ειδικοτήτων του τομέα Μηχανολογίας οποιουδήποτε ΕΠΑΛ εγγράφονται στην Γ! τάξη και στην ειδικότητα ΤΜΑ, παρακολουθώντας μόνο τα Μαθήματα Ειδικότητας.

Tελειόφοιτοι του τομέα Μηχανολογίας της Β! τάξης οποιουδήποτε ΕΠΑΛ.

Aπόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (οποιουδήποτε άλλου Τομέα) αφού εγγραφούν στον τομέα Μηχανολογίας του ΕΠΑΛ στην Β! τάξη και παρακολουθώντας μόνο τα Μαθήματα Ειδικότητας

Aπόφοιτοι Α! τάξης οποιουδήποτε σχολείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), αφού εγγραφούν στον τομέα Μηχανολογίας του ΕΠΑΛ στην Β! τάξη.

Τι διδάσκομαι: Τα τεχνικά μαθήματα αφορούν τους Κινητήρες, την Δομή, την Συντήρηση και τα Στοιχεία Μηχανών των αεροσκαφών και πρακτικά (εργαστηριακά μαθήματα), εκπαιδεύεσαι πάνω σε κινητήρες και συστήματα αεροσκαφών στο εργαστήριο και μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις στις κοντινές Πτέρυγες Μάχης (117 ΠΜ Ανδραβίδας και 116 ΠΜ Αράξου).

Τι πρέπει να ξέρεις πριν την επιλέξεις: Πρέπει να έχεις υψηλό αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας. Χρειάζεται αγάπη, μεράκι, προσπάθεια και συνεχή ενημέρωση. Με το πτυχίο σου αποκτάς με κάποιες απλές διαδικασίες 30 επαγγελματικές άδειες και μπορείς να εργαστείς σε πολλούς τεχνικούς τομείς αεροπορικούς και μη.