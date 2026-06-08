Διακοπή νερού την Τρίτη σε δύο οδούς της Πάτρας λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΠ

Σε επείγουσες εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Μπασδέκη προχωρά η ΔΕΥΑΠ, με αποτέλεσμα να προγραμματιστεί διακοπή υδροδότησης σε τμήμα της περιοχής την Τρίτη 9 Ιουνίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 9:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι θα σημειωθεί πλημμελής έως και ολική διακοπή νερού στις οδούς Μπασδέκη και Μακρυγιάννη, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες.

Η ΔΕΥΑΠ επισημαίνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιοριστεί η διάρκεια της διακοπής και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η ομαλή υδροδότηση των κατοίκων.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα κατά τη διάρκεια των εργασιών και ζητά την κατανόησή τους για την προσωρινή ταλαιπωρία.