Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά

Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά

Στις 12 το μεσημέρι στο κοιμητήριο Παπάγου

Σήμερα, 8 Ιουνίου, στις 12:00, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.

   Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γιώργος Σουφλιάς
Ειδήσεις
Πολιτική
["\u0393\u03b9\u03ce\u03c1\u03b3\u03bf\u03c2 \u03a3\u03bf\u03c5\u03c6\u03bb\u03b9\u03ac\u03c2"]
833846
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις