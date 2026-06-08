Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά

Στις 12 το μεσημέρι στο κοιμητήριο Παπάγου
Σήμερα, 8 Ιουνίου, στις 12:00, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.
Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
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