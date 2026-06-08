YFSF: Νικήτρια η Αφροδίτη Χατζημηνά ως Edith Piaf

Η Αφροδίτη Χατζημηνά έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας ως Edith Piaf και κατάφερε να κερδίσει στο 8ο live του « Your Face Sounds Familiar», που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου από τον ΑΝΤ1.

Η προσπάθειά της απέσπασε τα θερμά χειροκροτήματα των κριτών και του κοινού. Συγκέντρωσε 24 βαθμούς και ακολούθησαν ο Biased Beast με 22 και η Ίνταρ Κένι με 20 βαθμούς.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά είχε κερδίσει για πρώτη φορά στις 3 Μαΐου όταν ανέβηκε στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar υποδυόμενη τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ερμηνεύοντας το δημοφιλές τραγούδι «11 παρά». Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν τότε, με την ομοιότητα που είχε με την αγαπημένη ερμηνεύτρια με το Γιώργο Θεοφάνους να επισημαίνει ότι ήταν εντελώς ίδια.

Ένα και πλέον μήνα μετά, η τραγουδίστρια επέστρεψε στην κορυφή με μια νέα καθηλωτική προσπάθεια. Οι κριτές είχαν μόνο καλά λόγια να της πουν και η ίδια έδειχνε να το απολαμβάνει.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει καθόλου. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Δεν έχω λόγια», δήλωσε η Αφροδίτη Χατζημηνά μετά το τέλος του σόου, ευχαριστώντας όλους όσοι δούλεψαν για να βγει επί σκηνής το τελικό αποτέλεσμα.