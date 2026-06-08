Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιβεβαιώνει την επιστροφή του στην τηλεόραση

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιβεβαίωσε τις σχετικές πληροφορίες για επιστροφή του στην τηλεόραση μετά από σχεδόν 20 ολόκληρα χρόνια και με δηλώσεις του στην εφημερίδα Espresso, εξήγησε πώς πήρε την απόφαση, το προηγούμενο διάστημα. Όπως είπε ο δημοφιλής ηθοποιός, του έγινε σχετική πρόταση από έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται τυφλά. Ακόμα – όπως είπε – δεν έχει διαβάσει το σενάριο της επερχόμενης σειράς.

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος αποκάλυψε ότι ο σεναριογράφος Πάνος Αμαραντίδης, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, ήταν εκείνος που τον προσέγγισε και του έκανε την πρόταση. Χωρίς δεύτερη σκέψη, όπως είπε ο ηθοποιός, αποφάσισε να την αποδεχτεί. Του ζήτησε να φροντίσει ώστε τα γυρίσματα να μην είναι πολύ κουραστικά για εκείνον. Βρίσκεται στα 78 χρόνια της ζωής του, διατηρείται σε άψογη κατάσταση, αλλά σκέφτεται πως ένα εξουθενωτικό ωράριο στα γυρίσματα θα τον έπληττε.

«Η αλήθεια είναι ότι μου έγινε πρόταση από τον Πάνο Αμαραντίδη, που τον θεωρώ πάνω από συνεργάτη μου. Είμαστε σαν οικογένεια και έχουμε κάνει μαζί μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία, το “Η Ώρα η Καλή”. Μου είχε κάνει, λοιπόν, πριν από δύο μήνες μια πρόταση. Είχε στα χέρια του ένα πρότζεκτ από την ιταλική RAI και μου είπε: “αν ευοδωθεί αυτή η πρόταση στον Alpha, που σε θέλουν πάρα πολύ, θα πεις το ναι;”. Του είπα, λοιπόν, αμέσως “θα το κάνω μόνο για σένα”. Εκεί μείναμε», δηλώνει ο Πάνος Μιχαλόπουλος.

Στη συνέχεια ο δημοφιλής ηθοποιός εξήγησε: «Δεν έχω στα χέρια μου ούτε κείμενα, ούτε τίποτα άλλο. Του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, γιατί θεωρώ πως τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί ήταν τα ωραιότερα χρόνια στην επαγγελματική μου πορεία».

«Όπως πήρα την απόφαση τη δεκαετία του 2000 και είπα ότι δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω στο επάγγελμά μου και πρέπει να βάλω τελεία, έτσι τώρα πήρα και την απόφαση να πω το ναι. Εγώ παίρνω αποφάσεις εντελώς με την καρδιά και το συναίσθημα. Δεν έχω ούτε πρεμούρα ούτε στερητικό σύνδρομο για το επάγγελμά μου. Τα έχω κάνει όλα και τα έχω γευτεί όλα. Είμαι πλήρης», επισημαίνει στη συνέχεια της τοποθέτησής του ο Πάνος Μιχαλόπουλος.

«Εγώ αυτό που ζήτησα σε αυτή τη νέα τηλεοπτική πρόταση είναι να μην κουράζομαι πολύ. Κρατιέμαι πολύ καλά και αυτό μου το λένε όλοι. Κάνω καθημερινά τη γυμναστική μου, τα μπάνια μου και είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Βλέπω μόνο αθλητικά και διαβάζω αρκετά βιβλία».