Πάτρα: Δικογραφία σε βάρος ιδιοκτήτη καταστήματος για διάθεση αλκοόλ σε 15χρονη-Στο νοσοκομείο το κορίτσι

Δικογραφία σε βάρος ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι το βράδυ του Σαββάτου η ανήλικη κόρη της επισκέφθηκε κατάστημα σε πεζόδρομο της Πάτρας. Εκεί, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, της διατέθηκε αλκοολούχο ποτό χωρίς να ζητηθεί προηγουμένως κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί την ηλικία της.

Αποτέλεσμα της κατανάλωσης αλκοόλ ήταν η ανήλικη να χρειαστεί ιατρική φροντίδα. Τα ξημερώματα της Κυριακής μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα μέτρα προστασίας των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία ημεδαπής γυναίκας, το βράδυ του Σαββάτου (06-06-2026), η ανήλικη κόρη της μετέβη στο κατάστημα του κατηγορουμένου σε πεζόδρομο στην Πάτρα, όπου οι υπεύθυνοι του καταστήματος της διέθεσαν αλκοολούχο ποτό, χωρίς προηγουμένως να ζητήσουν έγγραφο που να πιστοποιεί την ηλικία της.

Εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ, η ανήλικη μεταφέρθηκε στις 07-06-2026, τα ξημερώματα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη νοσηλεία της.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.