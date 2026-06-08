Συγκινητικό αντάμωμα αποφοίτων του Φυσικού Πάτρας: Συναντήθηκαν ξανά 55 χρόνια μετά

Μια ιδιαίτερα συγκινητική συνάντηση πραγματοποίησαν το περασμένο Σάββατο οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι εισήχθησαν στη σχολή το 1971 και συναντήθηκαν ξανά, 55 χρόνια μετά τα πρώτα τους φοιτητικά βήματα.

Οι άλλοτε δεκαοκτάχρονοι πρωτοετείς, σήμερα σε ηλικία περίπου 73 ετών, βρέθηκαν στον χώρο του Πανεπιστημίου για να θυμηθούν τα χρόνια των σπουδών τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναβιώσουν στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή τους.

Οι πρώτες στιγμές της συνάντησης χαρακτηρίστηκαν από τη φυσιολογική αμηχανία της αναγνώρισης ύστερα από τόσες δεκαετίες. Ωστόσο, πολύ γρήγορα η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε, με τις συζητήσεις να δίνουν τη θέση τους σε έντονες αναμνήσεις και συγκινητικές αφηγήσεις κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση έδωσε η παρουσία των τότε διδασκόντων Γιάννη Χαριτάντη, Ρόης Θωμά και Πέτρου Περσεφόνη, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με χαρά στην πρόσκληση των παλαιών φοιτητών τους, μοιράζοντας προσωπικές αναμνήσεις και εμπειρίες από εκείνη την εποχή.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ακολούθησε συνεστίαση σε εστιατόριο της Πάτρας, όπου οι παλιοί συμφοιτητές είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, να τραγουδήσουν αγαπημένα τραγούδια της νιότης τους με τη συνοδεία κιθάρας και να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία και χαμόγελα.

Η διήμερη συνάντηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή το πρωί με καφέ στην πλατεία Γεωργίου, όπου οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τα επόμενα χρόνια, με την ευχή ο χρόνος να τους επιτρέψει να ξαναζήσουν παρόμοιες στιγμές φιλίας, μνήμης και συγκίνησης.