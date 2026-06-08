Πάτρα: Tα σπορτέξ, οι Νεωτερισμοί και το Γαλακτοπωλείον- Οι ρεκλάμες που θυμίζουν ακόμα το marketing μιας άλλης εποχής

Οι επιγραφές σε καταστήματα που λειτούργησαν η εξακολουθούν να λειτουργούν
Κάθε εποχή έχει τη δική της ταυτότητα ακόμα και στις διαφημιστικές καμπάνιες.
Πριν την ψηφιακή εποχή αλλά ακόμα και σήμερα, το πρώτο που δηλώνει το είδος και την ταυτότητα ενός καταστήματος, είναι η βιτρίνα και η ταμπέλα του.
Στην Πάτρα, ειδικά στην περιοχή του Μαρκάτου καθώς και σε άλλα σημεία του κέντρου,υπάρχουν ακόμα οι ρεκλάμες, οι διαφημιστικές επιγραφές που θυμίζουν το είδος της μικρής επιχειρηματικότητας που υπήρξε και σε κάποιες περιπτώσεις εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά και το marketing περασμένων δεκαετιών.
Το Μαρκάτο
Η περιοχή του Μαρκάτου είναι το κατεξοχήν σημείο όπου συναντάς ακόμα παλαιότερες επιχειρήσεις που λειτούργησαν ή εξακολουθούν να λειτουργούν, όπου οι ρεκλάμες δεν θυμίζουν απλά και μόνο το παρελθόν, σε ένα γενικό ασαφές πλαίσιο, αλλά υποδηλώνουν την επιχειρηματικότητα μιας άλλη εποχής.
«Χαλκουργείον», «Γεωργικά Εργαλεία-Επισκευαί- Ηλεκτροκολλήσεις» , «Εργασίαι Καμινιού»,» Εργασίαι Βαρελοποιίας» κ.α.
Γύρω από το Μαρκάτο
Μια βόλτα στην ευρύτερη περιοχή του Μαρκάτου αποκαλύπτει επίσης παλιά καταστήματα που λειτούργησαν στο παρελθόν αλλά και κάποια που λειτουργούν ως σήμερα. «Υποδήματα παντός είδους», «Παραδοσιακά Είδη» , «Παραδοσιακή ταβέρνα», «Γενικό Εμπόριο» διαβάζεις σε μερικές από τις επιγραφές, ενώ σε αφίσες που υπάρχουν στο εσωτερικό καταστήματος στην περιοχή, βλέπεις διαφήμιση για τα σπορτέξ και για αθλητικά παπούτσια, θυμίζοντάς σου παράλληλα τους Ολυμπιακούς του Μόντρεαλ το 1976.
Στο κέντρο
Τα σημάδια μιας άλλης εποχής στέκουν ακόμα και στην καρδιά της Πάτρας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ρεκλάμες του Έσπερου
«Γαλακτοπωλείον», «Ζαχαροπλαστείον», «Νεωτερισμοί» και πιο δίπλα «Πρατήριον Σιγαρέττων».
Η γλώσσα
Κοινό σε όλες τις διαφημιστικές επιγραφές των περασμένων δεκαετιών είναι η γλώσσα.
Όχι μόνο δεν συναντάς αγγλικές λέξεις, αλλά και οι ελληνικές είναι στην καθαρεύουσα.
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