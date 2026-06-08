Πάτρα: Tα σπορτέξ, οι Νεωτερισμοί και το Γαλακτοπωλείον- Οι ρεκλάμες που θυμίζουν ακόμα το marketing μιας άλλης εποχής

Κάθε εποχή έχει τη δική της ταυτότητα ακόμα και στις διαφημιστικές καμπάνιες.

Πριν την ψηφιακή εποχή αλλά ακόμα και σήμερα, το πρώτο που δηλώνει το είδος και την ταυτότητα ενός καταστήματος, είναι η βιτρίνα και η ταμπέλα του.

Στην Πάτρα, ειδικά στην περιοχή του Μαρκάτου καθώς και σε άλλα σημεία του κέντρου,υπάρχουν ακόμα οι ρεκλάμες, οι διαφημιστικές επιγραφές που θυμίζουν το είδος της μικρής επιχειρηματικότητας που υπήρξε και σε κάποιες περιπτώσεις εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά και το marketing περασμένων δεκαετιών.

Το Μαρκάτο

Η περιοχή του Μαρκάτου είναι το κατεξοχήν σημείο όπου συναντάς ακόμα παλαιότερες επιχειρήσεις που λειτούργησαν ή εξακολουθούν να λειτουργούν, όπου οι ρεκλάμες δεν θυμίζουν απλά και μόνο το παρελθόν, σε ένα γενικό ασαφές πλαίσιο, αλλά υποδηλώνουν την επιχειρηματικότητα μιας άλλη εποχής.

«Χαλκουργείον», «Γεωργικά Εργαλεία-Επισκευαί- Ηλεκτροκολλήσεις» , «Εργασίαι Καμινιού»,» Εργασίαι Βαρελοποιίας» κ.α.