Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έριξε την καρό σημαία στο Grand Prix του Μονακό και έκλεψε την παράσταση

Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix του Μονακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο εκλεκτός της Formula 1 για να ρίξει την καρό σημαία που σηματοδότεισαι την ολοκλήρωση του αγώνα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο εκτός πίστας σταρ του Grand Prix του Μονακό, καθώς οι διοργανωτές της Formula 1 αποφάσισαν να κουνήσει την καρό σημαία του τερματισμού στην πιο διάσημο και γεμάτο σταρ σαββατοκύριακο του κορυφαίου πρωταθλήματος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

«Τι τιμή! Πέρασα τόσο ωραία, σας ευχαριστώ πολύ», σχολίασε ο Greek Freak στην ανάρτηση της Formula 1 που τον έδειχνε να ανεμίζει την καρό σημαία στην τελική ευθεία του Μόντε Κάρλο.