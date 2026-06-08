Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έριξε την καρό σημαία στο Grand Prix του Μονακό και έκλεψε την παράσταση

Ο Greek Freak είχε την ύψιστη τιμή να ρίξει την καρό σημαία στο πιο διάσημο αγώνα της Formula 1
Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix του Μονακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο εκλεκτός της Formula 1 για να ρίξει την καρό σημαία που σηματοδότεισαι την ολοκλήρωση του αγώνα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο εκτός πίστας σταρ του Grand Prix του Μονακό, καθώς οι διοργανωτές της Formula 1 αποφάσισαν να κουνήσει την καρό σημαία του τερματισμού στην πιο διάσημο και γεμάτο σταρ σαββατοκύριακο του κορυφαίου πρωταθλήματος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
«Τι τιμή! Πέρασα τόσο ωραία, σας ευχαριστώ πολύ», σχολίασε ο Greek Freak στην ανάρτηση της Formula 1 που τον έδειχνε να ανεμίζει την καρό σημαία στην τελική ευθεία του Μόντε Κάρλο.
Ο Έλληνας σταρ του NBA συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές του πριν ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, για την οποία ακόμα δεν είναι βέβαιο αν θα αγωνίζεται με τους Μιλγουόκι Μπακς.
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