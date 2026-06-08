Ο Άγγελος Τσιγκρής μίλησε στον Πύργο για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Ο Αχαιός εγκληματολόγος και πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής , μίλησε σε εκδήλωση στον Πύργο με θέμα: «Όταν η Παραβατικότητα και η Βία Γίνονται Μάστιγα: Προβληματισμοί και Προκλήσεις», με στόχο την επιστημονική ενημέρωση και την ενδυνάμωση γονέων και εκπαιδευτικών γύρω από τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών και των εφήβων.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του Αχαιού καθηγητή τέθηκαν σύγχρονες προκλήσεις που επηρεάζουν τη σχολική, κοινωνική και ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων, όπως ο ψηφιακός εθισμός, ο σχολικός εκφοβισμός, η σχολική απομάκρυνση, οι βλαπτικές συμπεριφορές και οι συναισθηματικές δυσκολίες της εφηβικής ηλικίας.

Η εκδήλωση προσέγγισε τα θέματα αυτά με έμφαση στην πρόληψη, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας ως βασικών πυλώνων στήριξης των παιδιών.

Στόχος ήταν η ανάδειξη πρακτικών κατευθύνσεων και η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των γονέων στη μαθησιακή και ψυχοκοινωνική πορεία των παιδιών τους.