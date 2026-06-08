Θεσσαλονίκη: Με κατάγματα σε κρανίο και λεκάνη νοσηλεύεται 15χρονη που παρασύρθηκε από Ι.Χ

Τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη συνέβη την Κυριακή (08.06.2026) στο 21ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, με αποτέλεσμα την παράσυρση μίας 15χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα έγινε όταν η 15χρονη προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, στο 21ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας και παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος.

Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με κάταγμα στο κρανίο και στη λεκάνη, σε σταθερή κατάσταση. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.