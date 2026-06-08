Τρομερή σκηνή μετά την κατάρρευση του Έρικσεν: Οι παίκτες της Δανίας και της Ουκρανίας έφτιαξαν τείχος γύρω από τον Δανό

Όλοι οι παίκτες που βρίσκονταν στο γήπεδο κύκλωσαν τον Έρικσεν για να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά του
Ο Κρίστιαν Έρικσεν στο φιλικό Δανία – Ουκρανία κατέρρευσε για δεύτερη φορά στην καριέρα του και οι παίκτες των δύο ομάδων απέδειξαν την αλληλεγγύη που υπάρχει στο χώρο του αθλητισμού, αλλά έκαναν και μαθήματα ενότητας.
Μόλις ο Κρίστιαν Έρικσεν βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς τις αισθήσεις του, όλοι έσπευσαν να δημιουργήσουν μία ασπίδα γύρω από τον Δανό ποδοσφαιριστή για να προασπίσουν την ιδιωτικότητά του την ώρα που οι γιατροί του έδιναν τις πρώτες βοήθειες.
Ο Δανός ποδοσφαιριστής μετά το δεύτερο σοκ που προκάλεσε στο κοινό έγινε γνωστό με ενημέρωση της Ομοσπονδίας ότι είναι καλά στην υγεία του και πως θα χρειαστεί να κάνει εξετάσεις για να φανεί αν υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα που έφερε την πτώση.
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