Τρομερή σκηνή μετά την κατάρρευση του Έρικσεν: Οι παίκτες της Δανίας και της Ουκρανίας έφτιαξαν τείχος γύρω από τον Δανό

Ο Κρίστιαν Έρικσεν στο φιλικό Δανία – Ουκρανία κατέρρευσε για δεύτερη φορά στην καριέρα του και οι παίκτες των δύο ομάδων απέδειξαν την αλληλεγγύη που υπάρχει στο χώρο του αθλητισμού, αλλά έκαναν και μαθήματα ενότητας.

Μόλις ο Κρίστιαν Έρικσεν βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς τις αισθήσεις του, όλοι έσπευσαν να δημιουργήσουν μία ασπίδα γύρω από τον Δανό ποδοσφαιριστή για να προασπίσουν την ιδιωτικότητά του την ώρα που οι γιατροί του έδιναν τις πρώτες βοήθειες.