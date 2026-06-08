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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

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Τρομερή σκηνή μετά την κατάρρευση του Έρικσεν: Οι παίκτες της Δανίας και της Ουκρανίας έφτιαξαν τείχος γύρω από τον Δανό

Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP

Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP

Όλοι οι παίκτες που βρίσκονταν στο γήπεδο κύκλωσαν τον Έρικσεν για να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά του

Ο Κρίστιαν Έρικσεν στο φιλικό Δανία – Ουκρανία κατέρρευσε για δεύτερη φορά στην καριέρα του και οι παίκτες των δύο ομάδων απέδειξαν την αλληλεγγύη που υπάρχει στο χώρο του αθλητισμού, αλλά έκαναν και μαθήματα ενότητας.

Μόλις ο Κρίστιαν Έρικσεν βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς τις αισθήσεις του, όλοι έσπευσαν να δημιουργήσουν μία ασπίδα γύρω από τον Δανό ποδοσφαιριστή για να προασπίσουν την ιδιωτικότητά του την ώρα που οι γιατροί του έδιναν τις πρώτες βοήθειες.

Ο Δανός ποδοσφαιριστής μετά το δεύτερο σοκ που προκάλεσε στο κοινό έγινε γνωστό με ενημέρωση της Ομοσπονδίας ότι είναι καλά στην υγεία του και πως θα χρειαστεί να κάνει εξετάσεις για να φανεί αν υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα που έφερε την πτώση.

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#tags Δανία Ποδόσφαιρο
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Ποδόσφαιρο
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