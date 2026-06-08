Ο Τραμπ ξέσπασε σε δημοσιογράφο του NBC: Βαριοί χαρακτηρισμοί και επεισοδιακή αποχώρηση

Της είπε «είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη» και αποχώρησε on camera

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η δημοσιογράφος του NBC News Κρίστεν Γουέλκερ, μετά την έντονη αντιπαράθεσή της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην πολιτική εκπομπή «Meet the Press». Η συνέντευξη εξελίχθηκε σε σφοδρή λεκτική σύγκρουση όταν η Γουέλκερ πίεσε έντονα τον Αμερικανό πρόεδρο να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας. Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα, εξαπολύοντας προσωπικές επιθέσεις κατά της δημοσιογράφου και του τηλεοπτικού δικτύου NBC, φτάνοντας στο σημείο να της πει πως είναι «είτε ηλίθια, είτε διεφθαρμένη», πριν διακόψει πρόωρα τη συζήτηση και αποχωρήσει από το πλατό.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> OMG. President Trump CUTS OFF and WALKS OUT of a Kristen Welker interview<br><br>He looks her in the eyes and tells her SHE'S A LIAR, then storms off!<br><br>"The elections are like a 3rd world country. YOU'RE CROOKED...let's call it QUITS. I've HAD ENOUGH."<br><br>WELKER: Please, I traveled… <a href="https://t.co/dO37B7WPRS">pic.twitter.com/dO37B7WPRS</a></p>— Eric Daugherty (@EricLDaugh) <a href="https://x.com/EricLDaugh/status/2063634419106115887?ref_src=twsrc%5Etfw">June 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η δημοσιογράφος που έκανε έξαλλο τον Τραμπ

Η Κρίστεν Γουέλκερ θεωρείται μία από τις πλέον έμπειρες πολιτικές δημοσιογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια το 1976 και σπούδασε Αμερικανική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και το 2010 εντάχθηκε στο NBC News. Από το 2011 ανέλαβε καθήκοντα ανταποκρίτριας στον Λευκό Οίκο, καλύπτοντας διαδοχικά τις κυβερνήσεις των Μπαράκ Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν. Η παρουσία της στο πολιτικό ρεπορτάζ την καθιέρωσε ως μία από τις βασικές δημοσιογραφικές φωνές του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου. Η ευρύτερη αναγνώριση ήρθε το 2020, όταν συντόνισε το τελευταίο προεδρικό ντιμπέιτ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν. Η διαχείριση της τηλεμαχίας απέσπασε θετικά σχόλια από μεγάλο μέρος του αμερικανικού Τύπου, ενισχύοντας περαιτέρω το επαγγελματικό της προφίλ. Από τον Σεπτέμβριο του 2023 βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής «Meet the Press», της μακροβιότερης πολιτικής εκπομπής στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Παράλληλα, συνεχίζει να πραγματοποιεί συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες της αμερικανικής και διεθνούς πολιτικής σκηνής. Το επεισόδιο με τον Τραμπ

Η συνέντευξη που έφερε ξανά το όνομα της Κρίστεν Γουέλκερ στην κορυφή της επικαιρότητας μεταδόθηκε την Κυριακή από το NBC και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επεισοδιακές τηλεοπτικές εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα. Οι ερωτήσεις γύρω από τις εκλογές του 2020 και τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο προκάλεσαν ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, με αποτέλεσμα η συζήτηση να πάρει γρήγορα συγκρουσιακό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί εκλογικών παρατυπιών στις προεδρικές εκλογές του 2020, υποστηρίζοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν αδιάβλητο. Η Γουέλκερ αντέτεινε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί έχουν εξεταστεί επανειλημμένα από τα αμερικανικά δικαστήρια και τις εκλογικές αρχές χωρίς να προκύψουν στοιχεία που να τους επιβεβαιώνουν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">U.S. President Donald J. Trump got angry and stormed out of an interview last week with NBC News’ Meet the Press, as Kristen Welker pressed him on baseless claims that he and other administration officials have made in the past regarding the integrity of the 2020 Presidential… <a href="https://t.co/gXkUE9w1pT">pic.twitter.com/gXkUE9w1pT</a></p>— OSINTdefender (@sentdefender) <a href="https://x.com/sentdefender/status/2063682999888031895?ref_src=twsrc%5Etfw">June 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>