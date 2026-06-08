Το «αόρατο» προφίλ του 37χρονου Παλαιστίνιου της Χαμάς

Σε νέα διάσταση περνούν οι εν εξελίξει έρευνες από ΔΑΕΒ και ΕΥΠ για την αποδόμηση του τρομοκρατικού δικτύου των Παλαιστινίων μελών της Χαμάς μετά τη σύλληψη, το Σάββατο, του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη , ο οποίος ομολόγησε ότι είναι μέλος της τρομοκρατικής παλαιστινιακής οργάνωσης.

Οι ελληνικές αρχές φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης που εκτείνεται από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι τη Νοτιοανατολική Ασία αφού ο 37χρονος Παλαιστίνιος - παρά την αρχική του άρνηση - «έσπασε» κατά την ανάκριση και παραδέχθηκε τη δράση του.

Συνειδητοποιημένος ο 37χρονος

Ο 37χρονος δεν ήταν ένας τυχαία στρατολογημένος από τη Χαμάς. Οι αναλυτές της Αντιτρομοκρατικής περιγράφουν έναν άνθρωπο απόλυτα συνειδητοποιημένο ο οποίος λειτουργούσε βάσει αυστηρών κανόνων συνωμοτικότητας.

Ο Παλαιστίνιος διατηρούσε χαμηλό προφίλ καθώς στην καθημερινότητά του εμφανιζόταν ως ένας απλός, καθημερινός άνθρωπος.

Ενδεικτικό της στάσης του γεγονός ότι απέφευγε συστηματικά όλες τις φιλοπαλαιστινιακές ή άλλες δημόσιες συγκεντρώσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να μην τραβήξει πάνω του τα βλέμματα των διωκτικών αρχών.

Οι πληροφορίες από Γερμανία

Ωστόσο, το «καμπανάκι» για τις ελληνικές αρχές χτύπησε μετά από πληροφορίες που έφτασαν αρχικά από τη Γερμανία, οι οποίες έκαναν λόγο για ύποπτα ταξίδια του 37χρονου στην Κεντρική Ευρώπη.

Στη συνέχεια ήρθαν οι πληροφορίες και από την Κύπρο μετά τις συλλήψεις των ομοεθνών του στο νησί για προετοιμασία χτυπήματος στο Ισραήλ.

Ο «δίαυλος» της Μαλαισίας

Το κέντρο βάρους της δράσης του συλληφθέντα Παλαιστίνιου εντοπίζεται στη Μαλαισία, χώρα την οποία ο 37χρονος επισκέφθηκε τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2025 και παρέμεινε για τουλάχιστον 10 ημέρες.

Εκεί φαίνεται ότι οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία του πυρήνα με τον 37χρονο να λαμβάνει την απαιτούμενη «εκπαίδευση» για την κατασκευή εκρηκτικών βομβών με υλικά του εμπορίου.