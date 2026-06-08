73χρονος εξαφανίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και αναζητείται στην ορεινή Ναυπακτία

Ο Νικόλαος Σακαρέλλος, 73 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή της Πλατείας Συντάγματος, στην Αθήνα, την 31/05/26.

Έχει κοντά γκρίζα μαλλιά, ελαφρύ μούσι, καστανά μάτια, ύψος 1,67μ και είναι εύσωμος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε υφασμάτινο παντελόνι, πουκάμισο αγνώστου χρώματος, μπεζ δημοσιογραφικό γιλέκο, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε ένα σακίδιο πλάτης χρώματος μπεζ.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 07/06/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του εντοπίστηκε στην περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας, με τις αναζητήσεις να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή από την Άνω Χώρα έως και το Καταφύγιο.