Συγχαρητήρια της Ένωσης Αστυνομικών Αχαΐας για τη σύλληψη διεθνώς καταζητούμενου φυγά στην Αιγιάλεια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαϊας εξέφρασε δημόσια τα θερμά του συγχαρητήρια προς τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας για τη σημαντική επιτυχία που σημείωσαν με τη σύλληψη διεθνώς καταζητούμενου φυγά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, πρόκειται για μια υπόθεση διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς ο συλληφθείς κατηγορείται για ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε στην Αυστραλία το 1999. Η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψής του χαρακτηρίζεται ως «τεράστιο πλήγμα στο διεθνές έγκλημα» και ως επιτυχία παγκόσμιας εμβέλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Διοικητή και στο προσωπικό του Τμήματος, οι οποίοι, όπως τονίζεται, εργάστηκαν με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, αυταπάρνηση και απόλυτη μεθοδικότητα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και κατάρτισης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας υπογραμμίζει επίσης ότι οι αστυνομικοί του νομού δίνουν καθημερινά μάχη για την ασφάλεια των πολιτών, παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνικά μέσα. Όπως σημειώνει, η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί ισχυρή απάντηση σε όσους αμφισβητούν το έργο και την προσφορά των αστυνομικών.

Κλείνοντας, η Ένωση δηλώνει υπερήφανη για τους συναδέλφους της και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και να αναδεικνύει τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην κοινωνία.