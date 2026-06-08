Καινούργιο: Απάτη με πρόστιμο 100€ για τροχαία παράβαση... χωρίς να έχει ΙΧ!

Συγκεκριμένα, ο νεαρός έλαβε SMS που τον ενημέρωνε ότι έχει διαπράξει παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και ότι εκκρεμεί εις βάρος του ληξιπρόθεσμη οφειλή ύψους 100 ευρώ.

Θύμα μιας νέας, ευρείας κλίμακας απόπειρας απάτης μέσω SMS (γνωστής ως smishing) παραλίγο να πέσει ένας νεαρός κάτοικος από το Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας , ο οποίος είδε ξαφνικά στο κινητό του ένα άκρως «επείγον» μήνυμα.

Το παράδοξο της υπόθεσης, που «πρόδωσε» αμέσως την απάτη των επιτήδειων, είναι ότι ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει καν στην κατοχή του αυτοκίνητο!

Τα όσα αναγράφονται μέσα στο μήνυμα ως «τροχαία παράβαση» είναι εντελώς αποκυήματα της φαντασίας των απατεώνων, καθώς δεν υπάρχουν πουθενά ως διατάξεις ή άρθρα στον πραγματικό ΚΟΚ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς το φαινόμενο των «μαϊμού» προστίμων έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις σε όλη τη χώρα.

Ακολουθεί η επισημη ενημέρωση της Αστυνομίας

ΠΡΟΣΟΧΗ – Απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing)

‼️ Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι το τελευταίο διάστημα αποστέλλονται παραπλανητικά μηνύματα SMS και σύνδεσμοι που εμφανίζονται ψευδώς ως ειδοποιήσεις από κρατικές υπηρεσίες σχετικά με δήθεν παραβάσεις κυκλοφορίας και άμεση πληρωμή προστίμων.

❌ ΜΗΝ πατάτε σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοια μηνύματα.

❌ ΜΗΝ καταχωρείτε προσωπικά στοιχεία, τραπεζικούς κωδικούς ή στοιχεία καρτών πληρωμών.

❌ ΜΗΝ εμπιστεύεστε μηνύματα που δημιουργούν πίεση για «άμεση πληρωμή» ή απειλούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

✔️ Οι επίσημες ενημερώσεις και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου παρέχονται μόνο μέσω των επίσημων κυβερνητικών πλατφορμών, όπως το http://gov.gr και το http://myAADE.gr.

? Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια:

• Ελέγχετε πάντα προσεκτικά τη διεύθυνση της ιστοσελίδας.

• Επιβεβαιώνετε την πληροφορία μέσω των επίσημων κρατικών φορέων.

• Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία ή καταγγείλετε το περιστατικό στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

?️ Προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα.

? Ενημερώνουμε συγγενείς και φίλους, ιδιαίτερα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης.

πηγη kainourgiopress.gr