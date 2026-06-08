Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Η εξαιρετικά ισχυρή δόνηση σημειώθηκε ανοιχτά του Μιντανάο σε βάθος 35 χιλιομέτρων

Ο πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, καθώς κατέρρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας. «Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια», είπε ο Ρόμπερτ Νταγκάν, αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο. Αρχικά η δόνηση υπολογίστηκε στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα στην περιοχή του Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες. Η δόνηση καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος και έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας) και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="in" dir="ltr">Australia (JATWC): <a href="https://t.co/nQv1mqiUcc">https://t.co/nQv1mqiUcc</a><br>Indonesia (InaTEWS): <a href="https://t.co/3I4n1b3j6v">https://t.co/3I4n1b3j6v</a><br>India (INCOIS): <a href="https://t.co/lcEMa88ejp">https://t.co/lcEMa88ejp</a> <a href="https://t.co/kTnilax96b">pic.twitter.com/kTnilax96b</a></p>— EMSC (@LastQuake) <a href="https://x.com/LastQuake/status/2063769906110144867?ref_src=twsrc%5Etfw">June 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μιντανάο, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων. Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής με πληθυσμό περίπου 679.000 κατοίκους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BREAKING</a>: Tsunami Warnings Issued Across Asia After Powerful 7.8 Quake Near Philippines<br><br>Tsunami warnings have been issued across parts of Asia after a powerful 7.8-magnitude earthquake struck off the coast of Mindanao in the southern Philippines. <br>The quake occurred shortly… <a href="https://t.co/rG34S9DZs7">pic.twitter.com/rG34S9DZs7</a></p>— upuknews (@upuknews1) <a href="https://x.com/upuknews1/status/2063801400455573942?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">WATCH: Major earthquake brings down building in General Santos City, Philippines <a href="https://t.co/AA7pX3rZwa">pic.twitter.com/AA7pX3rZwa</a></p>— Rapid Report (@RapidReport2025) <a href="https://x.com/RapidReport2025/status/2063783676572250323?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ένας νεκρός, τέσσερις τραυματίες και καταρρεύσεις κτιρίων

Λίγη ώρα μετά τον σεισμό ανακοινώθηκε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν. Ωστόσο αργότερα ο απολογισμός των νεκρών ανέβηκε σε πέντε. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν και αξιολογούν την κατάσταση στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο επίκεντρο. Σε βίντεο που έχουν ανέβει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να καταρρέουν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Video shows building collapse following the powerful earthquake in the Philippines. <a href="https://t.co/Nf7k6TYSAZ">pic.twitter.com/Nf7k6TYSAZ</a></p>— Scope Report (@ScopeReport_) <a href="https://x.com/ScopeReport_/status/2063780456621818044?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Buildings collapse in Mindanao as a powerful 7.8 magnitude earthquake rocks the Philippines <a href="https://t.co/bEZWRLHlfs">pic.twitter.com/bEZWRLHlfs</a></p>— Christion Maronite (@eye_the49565) <a href="https://x.com/eye_the49565/status/2063786083838787652?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Buildings collapse in Mindanao as a powerful 7.8 magnitude earthquake rocks the Philippines <a href="https://t.co/bEZWRLHlfs">pic.twitter.com/bEZWRLHlfs</a></p>— Christion Maronite (@eye_the49565) <a href="https://x.com/eye_the49565/status/2063786083838787652?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με το PTWC, κύματα 1 ως 3 μέτρων ενδέχεται να πλήξουν τις Φιλιππίνες και 0,3 ως 1 μέτρου την Ινδονησία και τη Μαλαισία. Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή. Η ισχύς του σεισμού προκαλεί αυξημένη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">7.8 magnitude earthquake shakes part of the southern Philippines - <a href="https://x.com/AP?ref_src=twsrc%5Etfw">@AP</a><br><br>Tsunami possible for some coasts <a href="https://t.co/jHxPrTiiFP">https://t.co/jHxPrTiiFP</a><a href="https://t.co/g2dZ5vm4Ou">pic.twitter.com/g2dZ5vm4Ou</a> <a href="https://t.co/IjZ1exhvbV">https://t.co/IjZ1exhvbV</a> <a href="https://x.com/hashtag/Earthquake?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Earthquake</a> <a href="https://x.com/hashtag/Mindanao?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Mindanao</a> <a href="https://x.com/hashtag/Philippines?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Philippines</a> <br>The Philippines, one of the world’s most disaster-prone…</p>— World News (@ferozwala) <a href="https://x.com/ferozwala/status/2063786629408702632?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας όπου σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Just awful! <br><br>This is just one of the buildings I've seen collapse after the M7.8 earthquake in the Philippines. This is in General Santos City...<a href="https://t.co/SdOA0HlwON">pic.twitter.com/SdOA0HlwON</a></p>— Volcaholic (@volcaholic1) <a href="https://x.com/volcaholic1/status/2063791114910355533?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>