Στο «κόκκινο» ξανά η Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ

Απειλές για αποκλεισμό του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Στα πρόθυρα νέας ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν το βράδυ της Κυριακής εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση προς το Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να απαντά με νέα αεροπορικά πλήγματα προς στρατηγικές εγκαταστάσεις – όπως ανακοίνωσε – στο Ιράν.
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, ως απάντηση στη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Ισλαμική Δημοκρατία κατά του ισραηλινού εδάφους.
Σε ανακοίνωσή τους μέσω Telegram, οι IDF ανέφεραν ότι «η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν», χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων.
REUTERS/Mussa Qawasma
Λίγη ώρα αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB, «πολλαπλές εκρήξεις» καταγράφηκαν στις τρεις πόλεις, επιβεβαιώνοντας τη νέα φάση κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών.
Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές προχώρησαν σε αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, κλείνοντας τον εναέριο χώρο της περιοχής λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων.
Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον «τρομοκρατικών οργανώσεων» στη Σουλεϊμανίγια, στο ιρακινό Κουρδιστάν. Όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, στόχος αποτέλεσε το «γενικό αρχηγείο τρομοκρατικών οργανώσεων» στην περιοχή, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.
Σε νέο μέτωπο έντασης, κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, εάν το Ισραήλ προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεών του.
Ποιο είναι το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου. Συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, αποτελώντας βασική δίοδο προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Το πλάτος του στο στενότερο σημείο φτάνει μόλις τα 29 χιλιόμετρα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε ενδεχόμενες στρατιωτικές παρεμβάσεις και διαταραχές της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Την κατάσταση επιβαρύνει περαιτέρω η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το ισραηλινό έδαφος. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να αναχαιτίσουν την απειλή.
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