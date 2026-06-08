Στο «κόκκινο» ξανά η Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ

Απειλές για αποκλεισμό του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Στα πρόθυρα νέας ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν το βράδυ της Κυριακής εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση προς το Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να απαντά με νέα αεροπορικά πλήγματα προς στρατηγικές εγκαταστάσεις – όπως ανακοίνωσε – στο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, ως απάντηση στη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Ισλαμική Δημοκρατία κατά του ισραηλινού εδάφους. Σε ανακοίνωσή τους μέσω Telegram, οι IDF ανέφεραν ότι «η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν», χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

REUTERS/Mussa Qawasma

Λίγη ώρα αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB, «πολλαπλές εκρήξεις» καταγράφηκαν στις τρεις πόλεις, επιβεβαιώνοντας τη νέα φάση κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές προχώρησαν σε αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, κλείνοντας τον εναέριο χώρο της περιοχής λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων.