Βαλλίστρα και 13 κινητά είχε στο σπίτι του στο Αίγιο ο Τζέιμς Δαλαμάγκας- Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα Πάτρας

Ο 56χρονος είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε στήσει τη μόνιμη κατοικία του εμφανιζόμενος στην τοπική κοινωνία με το όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, βαλλίστρα με πέντε βέλη, δύο μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τρεις συσκευές αποθήκευσης usb stick, καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο Τζέιμς Δαλαμάγκας (James Dalamangas) που καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Interpol από τις αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενή το 1999 στην Αυστραλία.

Πληροφορίες για τον εντοπισμό και σύλληψη

Η σύλληψη του Δαλαμάγκα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία ο καταζητούμενος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Για τον εντοπισμό του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, ύστερα από συστηματικές αναζητήσεις, ελέγχους και έρευνες, κατόρθωσε να εξακριβώσει τα πραγματικά στοιχεία του και να τον εντοπίσει.

Το πρωί της Κυριακής (7/6), ο Δαλαμάγκας εντοπίστηκε να κινείται με όχημα μαζί με τον 86χρονο και την 47χρονη. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του και ανέφερε ότι δεν έφερε μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ισχυρισμός που υποστήριξαν και οι δύο συνεπιβάτες του.

Ακολούθησε εξακρίβωση των στοιχείων του μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούνταν διεθνώς.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol.

Επιπλέον, ο 86χρονος και η 47χρονη συνελήφθησαν και κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Σπίτι στην Αιγιάλεια

Ο Δαλαμάγκας ζούσε στην περιοχή του Άλσους Αιγιαλείας τα τελευταία 18 χρόνια μαζί με την σύντροφό του. Είχε αγοράσει κατοικία και είχε αναπτύξει δραστηριότητα στην καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Η επικήρυξη για τη δολοφονία

Οι αυστραλιανές αρχές θεωρούσαν από τον Φεβρουάριο του 2024 πως ο Δαλαμάγκας κρυβόταν στην Ελλάδα και τον είχαν επικηρύξει για 200.000 δολάρια Αυστραλία. Η καταγωγή του πατέρα του Δαλαμάγκα είναι από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας και της μητέρας του από την Τεμένη Αιγίου.