Μύκονος: Φωτεινό αντικείμενο «διασχίζει» τον ουρανό- Βίντεο - ντοκουμέντο

Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Μυκόνου τράβηξε τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών, προκαλώντας έκπληξη αλλά και έντονο ενδιαφέρον

Το ασυνήθιστο θέαμα κατέγραψε σε βίντεο ο υπεύθυνος ασφαλείας του 180 Sunset Bar, Βασίλης Κουτσουπιάς, ο οποίος παραχώρησε το σχετικό υλικό στο mykonoslive.tv. Στις εικόνες διακρίνεται ένα φωτεινό αντικείμενο να διασχίζει τον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας ερωτήματα για την προέλευσή του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για το φαινόμενο, ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι θα μπορούσε να πρόκειται για αστεροειδή, μετέωρο ή ακόμη και κομήτη. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος και η φωτεινότητά του ήταν αρκετά για να κεντρίσουν αμέσως την προσοχή όσων το παρακολούθησαν.

Το βίντεο έχει ήδη κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, πυροδοτώντας συζητήσεις και θεωρίες σχετικά με την ταυτότητα του μυστηριώδους αντικειμένου που φώτισε για λίγα δευτερόλεπτα τον ουρανό του κοσμοπολίτικου νησιού.