Σεισμός στην Εύβοια: Ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπι από τις διαδοχικές δονήσεις

Κανονικά οι Πανελλαδικές – Κλειστά τα δημοτικά σχολεία
Στιγμές φόβου έζησαν κάτοικοι και επιχειρηματίες στην Εύβοια, την ώρα που οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις με κορύφωση τα 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.
Οι σοβαρότερες καταστροφές, εντοπίζονται στη Δαφνούσα με περίπου δέκα σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Σε σπίτι οι πέτρινοι τοίχοι έχουν ανοίξει στα δύο, με μεγάλες ρωγμές σε όλο το κτίσμα. Η κάτοικος περιέγραψε ότι βρισκόταν μόνη στο υπνοδωμάτιο όταν «ο τοίχος άρχισε να κουνιέται» και πρόλαβε να βγει έξω την τελευταία στιγμή.
Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας.
Στην περιοχή βρέθηκαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την κατάσταση στην περιοχή.
Προκόπι: Τουλάχιστον 15 σπίτια με ζημιές
Στο Προκόπι, οι ζημιές αφορούν τουλάχιστον 15 σπίτια. Σε κατοικία ο τοίχος της κουζίνας έχει ανοίξει με μεγάλη ρωγμή, ενώ ζημιές υπάρχουν και στο σαλόνι και στο υπνοδωμάτιο. Η οικογένεια έχει απομακρυνθεί και δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πού θα διανυκτερεύσει.
Οι κάτοικοι θυμούνται έντονα τον περσινό σεισμό, όταν 27 σπίτια είχαν κριθεί ακατάλληλα.
Αποζημιώσεις: Τι δικαιούνται οι πληγέντες
Από τη Δευτέρα (8/6) ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτήρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους δήμους τα δικαιολογητικά:
Ε1
Ε4
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Το έγγραφο αυτοψίας των μηχανικών
Οι οικονομικές ενισχύσεις προβλέπουν:
έως 4.000 ευρώ για κτήρια με κίτρινο χαρακτηρισμό
έως 6.000 ευρώ για κόκκινο
έως 1.000 ευρώ/τ.μ. για ανακατασκευή, έως 150 τ.μ.
Η διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας.
Κανονικά οι Πανελλαδικές – Κλειστά τα δημοτικά
Με απόφαση του Δήμου, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο, ενώ τα Γυμνάσια και τα Λύκεια δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων.
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλή.
Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ
Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι η περιοχή διαθέτει πολλά ενεργά ρήγματα, ενώ η ακολουθία των δονήσεων δείχνει διαφορετικό μηχανισμό από τον σεισμό του 2025. Τονίζουν ότι η δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί για ημέρες, χωρίς ωστόσο να προκαλεί ανησυχία για την Αττική.
Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr