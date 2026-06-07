Σεισμός στην Εύβοια: Ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπι από τις διαδοχικές δονήσεις

Κανονικά οι Πανελλαδικές – Κλειστά τα δημοτικά σχολεία

Στιγμές φόβου έζησαν κάτοικοι και επιχειρηματίες στην Εύβοια, την ώρα που οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις με κορύφωση τα 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής. Οι σοβαρότερες καταστροφές, εντοπίζονται στη Δαφνούσα με περίπου δέκα σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Σε σπίτι οι πέτρινοι τοίχοι έχουν ανοίξει στα δύο, με μεγάλες ρωγμές σε όλο το κτίσμα. Η κάτοικος περιέγραψε ότι βρισκόταν μόνη στο υπνοδωμάτιο όταν «ο τοίχος άρχισε να κουνιέται» και πρόλαβε να βγει έξω την τελευταία στιγμή. Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας.

Στην περιοχή βρέθηκαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την κατάσταση στην περιοχή. Προκόπι: Τουλάχιστον 15 σπίτια με ζημιές

Στο Προκόπι, οι ζημιές αφορούν τουλάχιστον 15 σπίτια. Σε κατοικία ο τοίχος της κουζίνας έχει ανοίξει με μεγάλη ρωγμή, ενώ ζημιές υπάρχουν και στο σαλόνι και στο υπνοδωμάτιο. Η οικογένεια έχει απομακρυνθεί και δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πού θα διανυκτερεύσει. Οι κάτοικοι θυμούνται έντονα τον περσινό σεισμό, όταν 27 σπίτια είχαν κριθεί ακατάλληλα. Αποζημιώσεις: Τι δικαιούνται οι πληγέντες Από τη Δευτέρα (8/6) ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτήρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους δήμους τα δικαιολογητικά: Ε1

Ε4

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το έγγραφο αυτοψίας των μηχανικών

Οι οικονομικές ενισχύσεις προβλέπουν:

έως 4.000 ευρώ για κτήρια με κίτρινο χαρακτηρισμό

έως 6.000 ευρώ για κόκκινο

έως 1.000 ευρώ/τ.μ. για ανακατασκευή, έως 150 τ.μ.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας.