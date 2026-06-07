Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι θα γίνει με τα παιδιά της δολοφονημένης Βασιλικής

Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά της 39χρονης Βασιλικής, που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η υγεία τους είναι καλή και αναμένεται να δοθεί από τους ειδικούς το πράσινο φως για να μεταφερθούν σε προσωρινή στέγη, μαζί με την αδελφή της αδικοχαμένης γυναίκας.

Το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 39χρονης Βασιλικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του θύματος φέρει 45 μαχαιριές εσωτερικά των ιστών και άλλα 15 περίπου επιδερμικά αμυντικά τραύματα, με θανατηφόρα πλήγματα στο στήθος, στην πλάτη, αλλά και τραύματα σε λαιμό και σαγόνι.

Τα τελευταία λόγια της άτυχης γυναίκας ήταν «Βοήθεια, μα γιατί» – μια κραυγή που σφράγισε το τέλος μιας ζωής που για χρόνια ζούσε υπό το καθεστώς φόβου, ζήλιας και ελέγχου.

GPS, κοριοί και σκληρός δίσκος με ηχογραφήσεις

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τον τρόπο που ο 41χρονος παρακολουθούσε την σύζυγό του. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε τοποθετήσει GPS tracker στο όχημά της, ενώ είχε εγκαταστήσει κοριούς μέσα στο σπίτι τους. Παράλληλα, στην κατοχή του εντοπίστηκε σκληρός δίσκος με ηχητικές καταγραφές της συζύγου του, διάρκειας άνω της μίας ώρας.

Ο 41χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά την άτυχη γυναίκα και την κατηγορούσε για εξωσυζυγικές σχέσεις. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω του με μαχαίρι – μια εκδοχή που δεν πείθει τις αρχές.

Χρόνια κακοποίησης

Η θεία της 39χρονης αποκάλυψε ότι ο δολοφόνος τη χτυπούσε ακόμα και όταν ήταν έγκυος, με αποτέλεσμα να αποβάλει δύο φορές. Παρά τη συνεχή κακοποίηση, δεν υπήρχε καμία επίσημη καταγγελία στις αστυνομικές αρχές.

Προφυλακίστηκε ο δράστης

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκιση του δράστη. Σε κλίμα οδύνης και οργής πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Βασιλικής στο κοιμητήριο Καλαμάτας, με τραγική φιγούρα την αδελφή της 39χρονης, η οποία εμφανίστηκε σχεδόν υποβασταζόμενη από τους δικούς της ανθρώπους.

Τώρα η ίδια αδελφή αναμένεται να αναλάβει και τη προσωρικνή φροντίδα των παιδιών, μόλις οι ειδικοί κρίνουν ότι είναι έτοιμα να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο και να ξεκινήσουν μια νέα σελίδα μακριά από το δράμα που βίωσαν.