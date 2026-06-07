«Τοφάλεια»: Φετινό ρεκόρ για την Κατερίνα Στεφανίδη στο Παμπελοποννησιακό

Με σταθερά βήματα προχωρά η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία αγώνα με τον αγώνα ανεβαίνει όλο και ψηλότερα. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2016 αγωνίστηκε την Κυριακή (7/6) στα «Τοφάλεια» που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 4,42 μέτρα στο επί κοντώ.

Η έμπειρη αθλήτρια συνέχισε με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4,51 μ., ένα ύψος που δείχνει πως σύντομα θα είναι σε θέση να κατακτήσει. Η Στεφανίδη επιδιώκει μέσα από τους διαδοχικούς αγώνες να βρει τον αγωνιστικό της ρυθμό και να παρουσιαστεί έτοιμη στον μεγάλο στόχο της χρονιάς, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ξεπέρασε διαδοχικά τα 4,20 μ. και 4,32 μ., ενώ πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 4,42 μ. Επόμενος σταθμός της θα είναι ο αγώνας του ερχόμενου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Η αθλήτρια του Μίτσελ Κρίερ προερχόταν από το 4,40 μ. της Φιλοθέης.

Στην ίδια διοργάνωση ο Γιάννης Νυφαντόπουλος ήταν νικητής στα 100 μ. με 10.57, με τον Νίκο Σαλίβερο να ακολουθεί σε μία ακόμη σταθερή εμφάνιση με 10.86.

Στα 3.000 μ. στιπλ γυναικών, η Νικολέτα Ραφαηλάκη ήταν νικήτρια με 10:07.52, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 10:30.21, πετυχαίνοντας την καλύτερη φετινή της επίδοση, ενώ η Άννα–Δάφνη Αλμυρούδη–Στρουμπού κατέλαβε την τρίτη θέση με 10:30.74, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ και παράλληλα όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Στα 400 μ. ανδρών, ο Βλαδίμηρος Ανδρεάδης ήταν πρώτος με 48.07 και ο Δημήτρης Μπούμης δεύτερος με 48.31. Ωστόσο, αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Πέτρος Σαλίβερος, ο οποίος πέτυχε 44.44, επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ και όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18. Ο νεαρός έχει ήδη εξασφαλίσει το όριο και στα 200 μέτρα.

Η Ζωή Ράπτη επικράτησε στο τριπλούν με 13,23 μ. (-0,3), ενώ η 17χρονη Νικολία Μυλωνά πέτυχε ατομικό ρεκόρ στη δισκοβολία με 44,26 μέτρα. Ο Πέτρος Παπαγιάννης ήταν νικητής στα 400 μ. με εμπόδια με 51.57, ενώ στα 100 μ. γυναικών πρώτη τερμάτισε η Ιωάννα Τσίγκα με 11.92.

Στα 400 μ. γυναικών, η Κατερίνα Γρηγοριάδου ήταν πρώτη με 54.75. Στην ίδια κούρσα, η 17χρονη Άρτεμις Σπυρίδη κατέλαβε την τρίτη θέση με 56.41 και νέο ατομικό ρεκόρ, πετυχαίνοντας για δεύτερη φορά το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18.

Ο Ανδρέας Γεωργίου επικράτησε στα 1.500 μ. με 3:50.16. Το όριο για το Ευρωπαϊκό Κ18 εξασφάλισε και η Μαρία Γλύκα στο μήκος με άλμα στα 5,95 μ. (0,0). Στα 200 μ., η Ελένη Σολδάτου ήταν πρώτη με 24.67, με τη Λήδα Ματζαφού να ακολουθεί σε 25.00 και να γίνεται η έκτη αθλήτρια της κατηγορίας Κ18 που πετυχαίνει το όριο στην απόσταση. Στην ίδια κούρσα η Σπυρίδη ήταν τρίτη με 25.11.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιώργος Τασιούλας, ο οποίος επικράτησε στα 3.000 μ. στιπλ με 8:59.15.

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