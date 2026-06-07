Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή- Πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Το Ισραήλ, αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και ζημιές. Στη συνέχεια οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν και άλλους βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονται προς τα βόρεια της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναφέρει ότι εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν και καταβάλλει προσπάθειες για την αναχαίτιση της απειλής, σύμφωνα με τους Times of Israel. Σειρήνες ηχούν σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ εν μέσω της ιρανικής επίθεσης.

Το Ιράν εξαπολύει πυραυλική επίθεση κατά του βόρειου Ισραήλ, την πρώτη μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Video of Iranian missiles fired at Israel <a href="https://t.co/NlIcBXVgM4">pic.twitter.com/NlIcBXVgM4</a></p>— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) <a href="https://x.com/iribnews_irib/status/2063701859458818352?ref_src=twsrc%5Etfw">June 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το Ιράν διέταξε το κλείσιμο του εναέριου χώρου του, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές από την Ιρανική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αρκετές πολιτικές πτήσεις έχουν ήδη ακυρώσει διαδρομές και έχουν εκτραπεί ή επιστρέψει σε αεροδρόμια. Αναμένεται σύντομα επίσημη NOTAM, η οποία θα επιτρέπει την κυκλοφορία μη στρατιωτικών αεροσκαφών.

Στο Ισραήλ αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων σε όλη τη χώρα ενώ απαγορεύονται όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις μέχρι 200 ατόμων σε εξωτερικούς χώρους και 500 σε εσωτερικούς.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζάι ανέφερε πως η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί «αποφασιστικά» στην τελευταία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11.

«Θα δώσουμε μια αποφασιστική και οδυνηρή απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στη Νταχίγιε», έγραψε. «Αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά πρέπει να τιμωρηθούν και να τεθούν στη θέση τους», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό έλαβε χώρα λίγες ημέρες αφότου οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αν και η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία.