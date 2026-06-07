Το παιδί: Η Τιτίκα πυροβολεί τον Θωμά και συλλαμβάνεται

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, «Το παιδί», που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 8 έως την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 23:00.

Η Τιτίκα και οι γυναίκες του χωριού τα βάζουν με τον Παπά για το αποκαλυπτικό παρελθόν του, ενώ εκείνος ωρύεται ότι δεν μπορεί αυτός ο άντρας να είναι παιδί του. Η Μυρτώ αποκαλύπτει στην Στράτο και τον Παρασκευά την αλήθεια για την κρυφή ταυτότητα του Πέτρου και τον ρόλο του στο Νεοχώρι.

Το παιδί: Δευτέρα 8 Ιουνίου

Eπεισόδιο 135ο. Η Τιτίκα και οι γυναίκες του χωριού τα βάζουν με τον Παπά για το αποκαλυπτικό παρελθόν του, ενώ εκείνος ωρύεται ότι δεν μπορεί αυτός ο άντρας να είναι παιδί του. Η Μυρτώ αποκαλύπτει στην Στράτο και τον Παρασκευά την αλήθεια για την κρυφή ταυτότητα του Πέτρου και τον ρόλο του στο Νεοχώρι. Ο Δημήτρης αναπτύσσει και εξηγεί σε όλους ένα σχέδιο άμυνας που θα οχυρώσει το χωριό ενάντια στον Τιέν. Κάτι που λέει ο Πέτρος θορυβεί την Άρτεμη σχετικά με το φινάλε αυτής της ιστορίας. Εν τω μεταξύ, ο Γερμανός μπαίνει στο Νεοχώρι με το αγροτικό φέρνοντας μαζί του ένα απροσδόκητο πρόσωπο.

Το παιδί: Τρίτη 9 Ιουνίου

Eπεισόδιο 136ο. Ο Δημήτρης θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό του και οι Νεοχωρίτες ξεκινούν περιπολίες στο χωριό. Ο Γερμανός προτρέπει τον Ιβάν να παραμείνει κρυμμένος, ενώ η Ιρίνα συνειδητοποιεί ότι δεν είναι μόνη απέναντι στον Τιέν. Η Σίσσυ και ο Θέμης, αφού προσπαθούν μάταια να επιδιορθώσουν τη σχέση του Παπά με την Τιτίκα, καταλήγουν να ανησυχούν για τη δική τους, ενώ δέχονται μια απρόσμενη επίσκεψη. Η Γεωργία εκμυστηρεύεται στην Τιτίκα την αλήθεια σχετικά με το παιδί του Βαγγέλη και εκείνη καταλήγει να πυροβολεί τον Θωμά με την καραμπίνα. Η Ανθούλα βγαίνει στην εκπομπή της Βούλας και μαζί με τον Δημήτρη και την Άρτεμη δέχονται ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα του Τιέν.

Το παιδί: Τετάρτη 10 Ιουνίου

Επεισόδιο 137ο. Ο ερχομός του πατέρα της Σίσσυς φέρνει ένταση σε όλους, ενώ εκείνος προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση με την κόρη του, χωρίς να κρύβει την υποτίμησή του προς τον Θέμη. Την ίδια στιγμή, αποκαλύπτεται πως η Τιτίκα πυροβόλησε τον Θωμά και όλοι σπεύδουν να δουν τι έχει συμβεί. Η Στράτος προχωρά στη σύλληψή της, ενώ ο Παρασκευάς δείχνει επιτέλους να βρίσκει ξανά τον εαυτό του. Παράλληλα, η Στράτος συγκρούεται με την Ανθούλα για τη συμμετοχή της στην εκπομπή της Βούλας, την ώρα που η Άρτεμις και ο Δημήτρης κατευθύνονται στην Αθήνα για να εντοπίσουν την Ασπασία, τη γυναίκα που ισχυρίζεται πως είναι η μητέρα του Τιέν.