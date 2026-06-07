Γη της ελιάς: Η Ασπασία αυτοκτονεί πάνω από τον τάφο του Κίμωνα

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν στο ΜEGA από τη Δευτέρα 08 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Η ομολογία του Ρούσσου, οι παγιδευμένες συνομιλίες και οι κινήσεις της αστυνομίας οδηγούν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Η ιστορία της Ασπασίας κλείνει με τον πιο τραγικό τρόπο: αυτοκτονεί πάνω από τον τάφο του Κίμωνα. Η απόφαση της Ισμήνης να αποκτήσει παιδί με δότη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο οικογενειακό της περιβάλλον. Η Μαρουσώ ανακοινώνει στον Αντώνη ότι είναι έγκυος και του προτείνει να εξαφανιστούν, χωρίς να γνωρίζουν ότι η αστυνομία καταγράφει κάθε τους κίνηση.

Γη της ελιάς – Δευτέρα 08 Ιουνίου, στις 23:00

Επεισόδιο 134ο: Ο Παυλής εξηγεί στον Μανώλη όλα όσα έχουν ανακαλύψει για τη Χριστιάνα, τον Αντώνη, τη Μαρουσώ και τον Ρούσσο κι ο Μανώλης αποφασίζει να τον βοηθήσει, προκειμένου να «σπάσει» ο Ρούσσος και να ομολογήσει την αλήθεια. Έτσι, ενημερώνουν την Αλεξάνδρα για την απαγωγή του Ρούσσου κι εκείνη επιμένει να συνεργαστούν με την αστυνομία ώστε να γίνουν όλα νόμιμα. Ο βοηθός της Μαρουσώς, ο Στέλιος, μπαίνει επικεφαλής της έρευνας κι ο Ρούσσος αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί τους για να πέσει στα μαλακά. Η Ισμήνη βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της και ζητάει από τον Κωνσταντίνο να κρατήσει το παιδί για ένα βράδυ, υποχρεώνοντας τη Φρύνη να φύγει από το σπίτι. Ο Στάθης μιλάει στην Ερωφίλη για τις εξετάσεις και την περίεργη στάση που κρατούσε, όμως εκείνη έχει το μυαλό της στη Χριστιάνα και δεν ασχολείται. Ο Κουράκος κάνει έκπληξη στην Αριάδνη, αλλά εκείνη έχει ξεχάσει την επέτειό τους. Η Χάιδω ξεκαθαρίζει στον Λυκούργο ότι δεν έχει σκοπό να γυρίσει στο σπίτι. Ο Πότης ονειρεύεται ότι ξανασμίγει με την Άννα. Η Ασπασία μαζεύει τα τελευταία πράγματά της από το σπίτι του Δημοσθένη κι ένας μεγάλος κύκλος στη ζωή της κλείνει οριστικά. Η Αθηνά και ο Τζον γυρίζουν στο σπίτι και βρίσκουν την Αναστασία να τους περιμένει.

Γη της ελιάς – Τρίτη 09 Ιουνίου, στις 23:00

Επεισόδιο 135ο: Οι υποψίες της Αλεξάνδρας σχετικά με τη δολοφονία του Ορέστη επιβεβαιώνονται, καθώς ο Ρούσσος ομολογεί ότι εκείνος πλαστογράφησε το σημείωμα, κατ’ εντολή της Χριστιάνας. Ο Μανώλης βλέπει ότι η μητέρα του δυσκολεύεται να υποκριθεί ότι δεν γνωρίζει κάτι και τη στέλνει πίσω στη Μάνη μαζί με τη Μαργαρίτα, για να μην προδώσει το σχέδιο που έστησε η αστυνομία. Η απουσία της Χάιδως από το σπίτι του Λυκούργου αρχίζει να γίνεται αισθητή, με τον Παρασκευά να αναλαμβάνει χρέη νοικοκύρη. Ο Πότης κάνει καντάδα στην Άννα προκειμένου να θυμηθούν τα παλιά, ενώ η Ασπασία αλλάζει τη διαθήκη της κι αφήνει τα πάντα στην Κούλα. Η Ισμήνη μαθαίνει ότι ο Κωνσταντίνος αγόρασε γραφείο στη Φρύνη και τρελαίνεται. Ο Μανώλης ενημερώνει την Αμαλία για όσα συμβαίνουν και, χωρίς να το καταλάβει, τη βοηθά να βγει από τη δύσκολη θέση, καθώς εκείνη βρίσκει την ευκαιρία να σβήσει κάθε ίχνος που τη συνδέει με το παράνομο κύκλωμα. Η Αλεξάνδρα και η Μαργαρίτα φτάνουν στη Μάνη, γεγονός που βάζει τη Χριστιάνα σε υποψίες. Ο Ρούσσος επιστρέφει στην ενεργό δράση κι αρχίζει να συλλέγει στοιχεία για την αστυνομία.

Γη της ελιάς – Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 23:00

Επεισόδιο 136ο: Ο Μανώλης παραμυθιάζει τη Χριστιάνα ότι η Αλεξάνδρα πήγε στη Μάνη για προσωπικούς λόγους, ενώ παράλληλα ζητάει από την Αμαλία να έχει από κοντά τη μάνα του και να κάνουν παρέα. Η Ασπασία αισθάνεται ότι η Μάνη δεν τη σηκώνει πια και σκέφτεται να μετακομίσει στον Πειραιά. Ο Κωνσταντίνος απαιτεί από την Ισμήνη να κρατηθεί μακριά από τη Φρύνη, αλλά εκείνη αρνείται τις κατηγορίες. Η Χάιδω κάνει μυστικές εφόδους στο σπίτι του Λυκούργου και του κρύβει το φαγητό, ενώ ο Παρασκευάς τον παροτρύνει να τα ξαναβρούν. Ο Στάθης πιέζει την Ερωφίλη να του πει τι συμβαίνει, αλλά εκείνη αρνείται και τσακώνονται. Ο Στέλιος ενημερώνει τον Μανώλη και τον Παυλή ότι ο Αντώνης υπήρξε δίγαμος και ερευνά την πιθανή εμπλοκή του στον φόνο της άτυχης γυναίκας που βρέθηκε στον Διόνυσο. Ο Ρούσσος ζητά από τον Αντώνη να μιλήσει προσωπικά στον αρχηγό κι έτσι η Χριστιάνα εμφανίζεται μπροστά του, ενώ η αστυνομία καταγράφει τα πάντα.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 23:00

Επεισόδιο 137ο: Ο κλοιός γύρω από τη Χριστιάνα στενεύει, αλλά κανείς δεν τολμά να της μιλήσει. Η Ισμήνη συνεχίζει να επιτίθεται στη Φρύνη, αυτή τη φορά, όμως, ο Στέφανος παρεμβαίνει δυναμικά και τη βάζει στη θέση της. Ο Πότης ακολουθεί τη συμβουλή της Κούλας και κάνει μια πρόταση στην Άννα, με την ελπίδα ότι θα τη δεχτεί. Ο Αντώνης βρίσκεται αντιμέτωπος με τον στυγνό εκβιασμό της Κατερίνας, αλλά δεν γνωρίζει ότι εκείνη κρύβει πάνω της έναν «κοριό» της αστυνομίας. Ο Λυκούργος πιάνει τη Χάιδω επ’ αυτοφώρω την ώρα που σκαρώνει μία ίντριγκα και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Κατά έναν περίεργο τρόπο, όμως, το γεγονός αυτό λειτουργεί προς όφελος και των δύο. Η Ισμήνη συναντά τυχαία τον Μιχάλη στο καφενείο του Πότη, η κατάσταση ξεφεύγει και τα αίματα ανάβουν. Η Αθηνά φτάνει επειγόντως στο Σούνιο μαζί με τον Τζον και, αυτό που αντικρίζουν στο σπίτι της Μαρίας, τους αφήνει άφωνους. Η Ισμήνη παίρνει μια απόφαση που αφορά στην προσωπική της ζωή κι ο Λυκούργος δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, αφού η ανακοίνωσή της πέφτει σαν βόμβα.

Γη της ελιάς – Παρασκευή 12 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 138ο: Η Ισμήνη ανακοινώνει στον Λυκούργο ότι θέλει να κάνει παιδί με δότη κι εκείνος γίνεται έξαλλος. Η Χάιδω, από την άλλη, του λέει ότι θα παραμείνουν ζευγάρι, αλλά θα ζουν σε διαφορετικά σπίτια. Η Αλεξάνδρα, στη Μάνη, ζει στιγμές αγωνίας και ανασφάλειας για την επόμενη μέρα της οικογένειάς της. Η Μαρουσώ ανακοινώνει στον Αντώνη ότι είναι έγκυος και τον παροτρύνει να κάνουν μια μεγάλη οικονομική μπάζα και να εξαφανιστούν. Στο μεταξύ, η Αστυνομία, μέσω του Ρούσσου, παρακολουθεί και καταγράφει κάθε τους κίνηση. Ο Πότης παίρνει συμβουλές από τη Βασιλική για να ρίξει την Άννα, αλλά δεν θα του βγει σε καλό. Η Ασπασία συνεχίζει να αποχαιρετάει φίλους και συγγενείς, λέγοντας πως σκοπεύει να φύγει για πάντα από τη Μάνη και να επιστρέψει στον Πειραιά. Η Ερωφίλη, εκνευρισμένη από τη συμπεριφορά του Στάθη, του απαγορεύει να την ξαναπάρει τηλέφωνο. Ο Παυλής δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του κι επιτίθεται στον Αντώνη. Η Κούλα βρίσκει την Ασπασία νεκρή πάνω στον τάφο του Κίμωνα.