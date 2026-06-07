20 Ιουνίου: Τελευταία ευκαιρία να στηρίξεις την ομάδα Patras Medicine iGEM μέσω Κοινο_Τοπίας

Χρυσό Μετάλλιο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM 2025 και το βραβείο «Best Therapeutics Project» – μια διάκριση που κατακτήθηκε για πρώτη φορά από ελληνική ομάδα.

Αυτά είναι τα επιτεύγματα της ομάδας Patras Medicine iGEM 2025 του Πανεπιστημίου Πατρών, που κατατάχθηκε μεταξύ των 10 κορυφαίων προπτυχιακών ομάδων παγκοσμίως. Η Κοινο_Τοπία, έχοντας ήδη φιλοξενήσει τη βραβευμένη ομάδα σε εκδήλωση τον Απρίλιο, ξεκίνησε καμπάνια συγκέντρωσης πόρων για τη στήριξη της επόμενης συμμετοχής της στον διεθνή διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, σε ανακοινωσή της η Κοινο_Τοπία, αναφέρει: "Μετά την επιτυχία της εκδήλωση με θέμα «Μια πρωτοποριακή έρευνα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών: Παχυσαρκία, μελλοντικές θεραπείες», με προσκεκλημένη τη βραβευμένη ομάδα Patras Medicine iGEM 2025 στην Κοινο_Τοπία στις 24 Απριλίου η οργάνωση ξεκίνησε μια καμπάνια συγκέντρωσης οικονομικών πόρων για τη στήριξη της επόμενης προσπάθειας συμμετοχής της ομάδας από το ΑΕΙ Πάτρας στο διεθνή διαγωνισμό όπου βραβεύτηκε.

Θυμίζουμε η ομάδας Patras Medicine iGEM 2025 με επιστημονικά υπεύθυνους της ομάδας τους επίκουρους καθηγητές Χημείας Σπυρίδων Μουρτά και Ζωή Πιπερίγκου κέρδισε το Χρυσό Μετάλλιο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM 2025, κατατασσόμενη μεταξύ των 10 κορυφαίων προπτυχιακών ομάδων παγκοσμίως. Παράλληλα, η ομάδα απέσπασε το Βραβείο “Best Therapeutics Project”, διάκριση που κατακτάται για πρώτη φορά από την Ελλάδα στο θεσμό.

Η στήριξή μας προφανώς είναι συμβολική μιας και τα έξοδα σε τέτοιου επιπέδου διαγωνισμούς είναι πολλά αλλά η αναγνώριση όλων όσων ξεχωρίζουν για την επιμέλεια και τη δουλειά τους αξίζει την ηθική μας επιβράβευση έστω και με ένα συμβολικό ποσό.

Η καμπάνια της Κοινο_Τοπίας για τη στήριξη της ομάδας και του Patras Medicine iGEM 2026 μετά την παράταση λήγει στις 20 Ιουνίου γι αυτό όσοι θα ήθελαν να συμβάλλουν με ένα μικρό ή μεγαλύτερο ποσό μπορούν να επισκεφθούν τη γραμματεία της Κοινο_Τοπίας Καραϊσκάκη 153, ισόγειο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11πμ-2μμ και Πέμπτη, Παρασκευή 7-9μμ, τηλ. 2610.622250. Για διευκόλυνση όσων αδυνατούν να προσέλθουν μπορεί να τους δοθεί αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στις συστημικές τράπεζες για κατάθεση αφού προηγηθεί συνεννόηση (2610.277171, [email protected])

Το υψηλό επίπεδο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, η δημιουργικότητα, η επιστημονική τους κατάρτιση και η δυναμική τους να καινοτομούν και να διακρίνονται διεθνώς, επιβεβαιώνει το σημαντικό ρόλο της νέας γενιάς στην πρόοδο της επιστήμης και της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει το υψηλού επιπέδου έργο που παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήμια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ουσιαστικής ενίσχυσης και στήριξης τέτοιων προσπαθειών.

Ας επιβραβεύσουμε αυτούς που κοπιάζουν και προσφέρουν στην κοινωνία"