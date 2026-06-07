Στις εκδηλώσεις μνήμης στο μαρτυρικό χωριό Αγίου Δημητρίου Ζάρακος στη Λακωνία ο Δήμαρχος Καλαβρύτων- ΦΩΤΟ

Στις εκδηλώσεις μνήμης στον Άγιο Δημήτριο Ζάρακος του Δήμου Ευρώτα στη Λακωνία παρέστη το πρωί της Κυριακής ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών «Ελληνικά Ολοκαυτώματα 1940 - 1945» Θανάσης Παπαδόπουλος ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Δημάρχου Ευρώτα Δήμου Βέρδου.

Ο Άγιος Δημήτριος Ζάρακος αναγνωρίστηκε ως μαρτυρικό χωριό πέρυσι, με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από έρευνα και μελέτη τεκμηρίωσης που εκπονήθηκε από τον Νίκο Τζανάκο και υπεβλήθη στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών. Η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης μνήμης με αναφορά στα γεγονότα της 4ης Ιουνίου 1944, όταν οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής έκαψαν σχεδόν ολόκληρο το χωριό και εκτέλεσαν 21 αθώους ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ένα βρέφος, έγινε από τον κ. Τζανάκο.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων επισημαίνοντας ότι «η ιστορία ακόμα δεν έχει γράψει ότι ο δράστης του εγκλήματος τιμωρήθηκε. Οι γερμανικές επανορθώσεις δεν έχουν ακόμα δοθεί. Το έγκλημα μένει ατιμώρητο. Και αυτό είναι επικίνδυνο Γιατί έγκλημα που δεν τιμωρείται, επαναλαμβάνεται. Αυτή είναι η φύση του εγκλήματος. Να εμφανίζεται ξανά, ίσως με άλλους θύτες, σε άλλα μέρη, αλλά με τα ίδια ολέθρια αποτελέσματα».

Πρόσθεσε δε ότι το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών, όλα αυτά τα χρόνια, κρατά ζωντανό το αίτημα της Αποζημίωσης: «Το αίτημα της Μνήμης αλλά και της Δικαίωσης ώστε εκείνος που προκάλεσε την καταστροφή, μια καταστροφή ορατή ακόμα και στις μέρες -με την έννοια των διαχρονικών συνεπειών της- ν’ αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του. Και ν’ αποζημιώσει για τα Ολοκαυτώματα, για την υφαρπαγή του εθνικού μας πλούτου, για τις καταστροφές στις υποδομές, για το αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειο, για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που έκλεψε, για τις λεηλασίες, για τις πόλεις και τα χωριά που ισοπέδωσε, για τις περιουσίες που έβαλε στο χέρι, για το μέλλον μιας χώρας που υποθηκεύτηκε από μια απρόκλητη και άδικη εισβολή».