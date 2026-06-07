«Η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις ό,τι η αναπνοή για τη ζωή»- Με επιτυχία η ομιλία για την οικογενειακή επικοινωνία στον Κάτω Αλισσό- ΦΩΤΟ

Η Λογοθεραπεύτρια και Medical Well-being Executive Coach Χαρά Αναστασοπούλου μοιράστηκε πρακτικά εργαλεία για τη βελτίωση της καθημερινής επικοινωνίας στο σπίτι
Με επιτυχία και σε κλίμα ιδιαίτερης οικειότητας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στο Κοινοτικό Κατάστημα Κάτω Αλισσού, η ομιλία της Χαράς Αναστασοπούλου με θέμα την επικοινωνία στην οικογένεια.
Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλισσαίων Πείρος, εξελίχθηκε σε μια ζεστή, βιωματική συζήτηση που άγγιξε τους παρευρισκόμενους.
Η κ. Αναστασοπούλου, Λογοθεραπεύτρια και Medical Well-being Executive Coach, προσέγγισε το θέμα με ευαισθησία, υπενθυμίζοντας: «Η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις ό,τι η αναπνοή για τη ζωή».
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες και να λάβουν πρακτικά εργαλεία για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο σπίτι. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, όπως η «ενεργητική ακρόαση» και η «δύναμη της παύσης», βίωσαν στην πράξη πώς ο λόγος μπορεί να γίνει γέφυρα σύνδεσης και κατανόησης.
«Συχνά ψάχνουμε το πλήθος, αλλά η πραγματική αλλαγή ξεκινά από τους λίγους που είναι έτοιμοι να ακούσουν ουσιαστικά» , δήλωσε η κ. Αναστασοπούλου, τονίζοντας ότι οι πιο σημαντικές αλλαγές ξεκινούν πάντα από μικρές ομάδες.
"Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριστεί θερμά όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι η ποιότητα της επικοινωνίας είναι το κλειδί για μια υγιή οικογένεια και κοινωνία" αναφέρει ο σύλλογος σε ανακοίνωση του.
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