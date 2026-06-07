«Η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις ό,τι η αναπνοή για τη ζωή»- Με επιτυχία η ομιλία για την οικογενειακή επικοινωνία στον Κάτω Αλισσό- ΦΩΤΟ

Με επιτυχία και σε κλίμα ιδιαίτερης οικειότητας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στο Κοινοτικό Κατάστημα Κάτω Αλισσού, η ομιλία της Χαράς Αναστασοπούλου με θέμα την επικοινωνία στην οικογένεια.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλισσαίων Πείρος, εξελίχθηκε σε μια ζεστή, βιωματική συζήτηση που άγγιξε τους παρευρισκόμενους.

Η κ. Αναστασοπούλου, Λογοθεραπεύτρια και Medical Well-being Executive Coach, προσέγγισε το θέμα με ευαισθησία, υπενθυμίζοντας: «Η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις ό,τι η αναπνοή για τη ζωή».

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες και να λάβουν πρακτικά εργαλεία για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο σπίτι. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, όπως η «ενεργητική ακρόαση» και η «δύναμη της παύσης», βίωσαν στην πράξη πώς ο λόγος μπορεί να γίνει γέφυρα σύνδεσης και κατανόησης.

«Συχνά ψάχνουμε το πλήθος, αλλά η πραγματική αλλαγή ξεκινά από τους λίγους που είναι έτοιμοι να ακούσουν ουσιαστικά» , δήλωσε η κ. Αναστασοπούλου, τονίζοντας ότι οι πιο σημαντικές αλλαγές ξεκινούν πάντα από μικρές ομάδες.

"Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριστεί θερμά όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι η ποιότητα της επικοινωνίας είναι το κλειδί για μια υγιή οικογένεια και κοινωνία" αναφέρει ο σύλλογος σε ανακοίνωση του.