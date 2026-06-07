Το αποτέλεσμα μιας τρίμηνης δημιουργικής θεατρικής διαδρομής έρχεται στη σκηνή.

Το Εργαστήρι Υποκριτικής του Επίκεντρο+ παρουσιάζει την παράσταση «Γυναίκες και Δάση», τις 9, 10 και 11 Ιουνίου στις 21.30, στο θέατρο Επίκεντρο+.

Για την παράσταση

Μέσα από χιούμορ, τρυφερότητα, συγκίνηση και αυτοσαρκασμό, οι ήρωες των έργων συναντιούνται σε έναν κοινό σκηνικό τόπο, όπου το προσωπικό γίνεται συλλογικό. Μικρές ανθρώπινες ιστορίες αποκαλύπτουν τη δύναμη, την ευαλωτότητα και την πολυπλοκότητα της γυναικείας εμπειρίας. Γυναίκες που ερωτεύονται, θυμούνται, ονειρεύονται, απογοητεύονται και ξαναρχίζουν. Γυναίκες που αναζητούν τον εαυτό τους μέσα στις φιλίες, τις σχέσεις, τις επιθυμίες και τις ματαιώσεις της καθημερινής ζωής.

Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από αποσπάσματα σύγχρονων θεατρικών έργων των Άκη Δήμου, Μάρτα Μπαρτσελό και των Κεχαΐδη – Χαβιαρά.

Συντελεστές

Τη διδασκαλία και σκηνοθεσία υπογράφει η Ελένη Καραμούζη, τους φωτισμούς και την επιμέλεια μουσικής ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος.

Στην παράσταση παίζουν οι: Μαρία Νταγιούκλα, Βίκυ Στράτη, Νίκος Μανιάτης, Αργύρης Μιχαλέτος, Εύα Στράτου, Χρυσούλα Κωστούλια, Ρούλα Στεφανάτου, Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου, Χρυσούλα Γουρναρά, Ελένη Ρηγοπούλου, Μαρία Ανδρικοπούλου και Γιώργος Ηλιόπουλος.

Πληροφορίες

Γενική είσοδος: 10 ευρώ. Κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2610 46 10 50.