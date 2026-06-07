Δύο νέες συλλήψεις στο Αίγιο για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση του 55χρονου καταζητούμενου από την Ίντερπολ, Τζέιμς Δαλαμάγκα

Από το Σίδνεϊ του 1999 στο Άλσος Αιγιάλειας του 2026
Συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα για την υπόθεση του Αιγίου, για υπόθαλψη εγκληματία. Πρόκειται για τον πατέρα και τη σύντροφο του 55χρονου καταζητούμενου από την Ίντερπολ που συνελήφθη στο Αίγιο και ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999.
Οι δύο συλληφθέντες, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, βρίσκονταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά την διάρκεια του ελέγχου της αστυνομίας.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνελήφθη στην Αχαΐα διεθνώς καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη εγκληματία.
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Αχαΐας, 56χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία ο καταζητούμενος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.
Για τον εντοπισμό του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, ύστερα από συστηματικές αναζητήσεις, ελέγχους και έρευνες, κατόρθωσε να εξακριβώσει τα πραγματικά στοιχεία του και να τον εντοπίσει.
Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα (07-06-2026), ο 56χρονος εντοπίστηκε να κινείται με όχημα μαζί με άνδρα ηλικίας 86 ετών και γυναίκα ηλικίας 47 ετών. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του και ανέφερε ότι δεν έφερε μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ισχυρισμός που υποστήριξαν και οι δύο συνεπιβάτες του οχήματος.
Ακολούθησε εξακρίβωση των στοιχείων του μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούνταν διεθνώς.
Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 56χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τόξο με -5- βέλη, -2- μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές αποθήκευσης usb stick, καθώς και -13- κινητά τηλέφωνα.
Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol.
Επιπλέον, ο 86χρονος και η 47χρονη συνελήφθησαν και κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».
Από το Σίδνεϊ του 1999 στο Άλσος Αιγιάλειας του 2026
Το λάθος που τον πρόδωσε ήταν απλό: όταν βγήκε από το σπίτι και τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί για έλεγχο, χρησιμοποίησε το ψεύτικο όνομα. Οι αστυνομικοί όμως δεν πείστηκαν, καθώς διέθεταν ήδη πληροφορίες για την πραγματική του ταυτότητα.
Μετά από επίμονες ερωτήσεις, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι είναι ο άνδρας που αναζητούσαν οι αρχές της Αυστραλίας εδώ και 27 χρόνια.
Έτσι έληξε μια από τις μακρύτερες φυγές στα αστυνομικά χρονικά της χώρας.
Τρία 24ωρα παρακολούθησης
Η σύλληψη δεν ήταν τυχαία. Οι αστυνομικές αρχές δεν σταμάτησαν ποτέ να ερευνούν την υπόθεση και τις τελευταίες ημέρες η παρακολούθηση εντάθηκε. Αστυνομικοί βρίσκονταν επί τρία συνεχή 24ωρα έξω από την κατοικία του, περιμένοντας υπομονετικά τη στιγμή που θα βγει. Εκείνη η στιγμή ήρθε όταν ο Δαλαμάγκας βγήκε από το σπίτι μαζί με τον πατέρα του και τη σύντροφό του – και δεν γύρισε πίσω ελεύθερος.
27 χρόνια ως «Αντώνης Τζίμας»
Ο 55χρονος Ελληνοαυστραλός είχε στήσει με κάθε λεπτομέρεια τη νέα του ζωή. Είχε αλλάξει το όνομά του σε «Αντώνης Τζίμας» και εγκαταστάθηκε στην κοινότητα Άλσος της Αιγιάλειας, όπου ζούσε σαν απλός κάτοικος. Το σπίτι του ωστόσο έκρυβε μια διαφορετική πραγματικότητα: ψηλοί τοίχοι και μεγάλος αριθμός άγριων σκύλων το μετέτρεπαν σε αληθινό «φρούριο», αποτρέποντας κάθε ανεπιθύμητη προσέγγιση.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία του βρέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα και μια βαλίστρα, ενώ οι αρχές ερευνούν αν χρησιμοποιούσε και άλλα πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης.
Η δολοφονία του 1999 στο Σίδνεϊ
Η υπόθεση χρονολογείται από το 1999, όταν ο ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος έπεσε θύμα δολοφονίας στο Σίδνεϊ, προσπαθώντας να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή μεταξύ θαμώνων σε κέντρο της πόλης. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και να του κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Η αυστραλιανή αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά – όμως εκείνος είχε ήδη αλλάξει ήπειρο.
Το επόμενο βήμα: Έκδοση στην Αυστραλία
Ο 55χρονος κρατείται στις αστυνομικές υπηρεσίες του Αιγίου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθούν οι δικαστικές διαδικασίες για το αίτημα έκδοσής του στις αυστραλιανές αρχές – 27 χρόνια μετά το έγκλημα που τον κυνηγούσε.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Προσωπείο «Αντώνη Τζίμα» φορούσε ο συλληφθείς Τζέιμς Δαλαμάγκας: Επί 27 χρόνια ζούσε στο Άλσος Αιγιαλείας ο 55χρονος καταζητούμενος- Είχε σκοτώσει ομογενή στο Σίδνεϋ το 1999
Προσωπείο «Αντώνη Τζίμα» φορούσε ο συλληφθείς Τζέιμς Δαλαμάγκας: Επί 27 χρόνια ζούσε στο Άλσος Αιγιαλείας ο 55χρονος καταζητούμενος- Είχε σκοτώσει ομογενή στο Σίδνεϋ το 1999
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