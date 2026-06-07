Δύο νέες συλλήψεις στο Αίγιο για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση του 55χρονου καταζητούμενου από την Ίντερπολ, Τζέιμς Δαλαμάγκα

Συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα για την υπόθεση του Αιγίου, για υπόθαλψη εγκληματία. Πρόκειται για τον πατέρα και τη σύντροφο του 55χρονου καταζητούμενου από την Ίντερπολ που συνελήφθη στο Αίγιο και ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999.

Οι δύο συλληφθέντες, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, βρίσκονταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά την διάρκεια του ελέγχου της αστυνομίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνελήφθη στην Αχαΐα διεθνώς καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη εγκληματία.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Αχαΐας, 56χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία ο καταζητούμενος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Για τον εντοπισμό του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, ύστερα από συστηματικές αναζητήσεις, ελέγχους και έρευνες, κατόρθωσε να εξακριβώσει τα πραγματικά στοιχεία του και να τον εντοπίσει.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα (07-06-2026), ο 56χρονος εντοπίστηκε να κινείται με όχημα μαζί με άνδρα ηλικίας 86 ετών και γυναίκα ηλικίας 47 ετών. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του και ανέφερε ότι δεν έφερε μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ισχυρισμός που υποστήριξαν και οι δύο συνεπιβάτες του οχήματος.

Ακολούθησε εξακρίβωση των στοιχείων του μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούνταν διεθνώς.

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 56χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τόξο με -5- βέλη, -2- μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές αποθήκευσης usb stick, καθώς και -13- κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol.

Επιπλέον, ο 86χρονος και η 47χρονη συνελήφθησαν και κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».