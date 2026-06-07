Απεργία διαρκείας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από εργαζόμενους συμβασιούχου

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Συμβασιούχων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, προχωρά στην κήρυξη γενικής απεργίας από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «μετά από δεκαετίες εργασιακής ομηρίας με συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων έργου, αρκετοί Συμβασιούχοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2Κ/2025) για την κάλυψη θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)» και είναι στους πίνακες διοριστέων.

Τονίζει δε, ότι, «Αντί η Διοίκηση του Ε.Α.Π. να εφαρμόσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις/τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ στο Δημόσιο, συνέταξε μονομερώς ένα σχέδιο σύμβασης με απαράδεκτους όρους και όπως την αναφέρουν «σύμβαση προσχώρησης»». Επιπρόσθετα, γίνεται σαφές στο Δ.Τ. από το Σωματείο, ότι «το σχέδιο σύμβασης ΙΔΑΧ Ν.Π.Δ.Δ. - που καλούνται να υπογράψουν» ως διοριστέοι υπάλληλοι ΙΔΑΧ (το ΕΑΠ αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ.) -, «προβλέπει μεταξύ άλλων: διακοπή σύμβασης χωρίς τη νόμιμη προειδοποίηση, υποχρεωτική γεωγραφική μετακίνηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό, δοκιμαστική περίοδο χωρίς πλαίσιο αξιολόγησης με δικαίωμα απόλυσης και μονομερή αλλαγή των όρων εργασίας από τον εργοδότη».

Η απεργία, «θα έχει διάρκεια, μέχρι η Διοίκηση του Ιδρύματος να σταματήσει την αδιάλλακτη στάση της και να προσέλθει σε επίσημο διάλογο μαζί με το Σύλλογο Εργαζομένων Συμβασιούχων στο Ε.Α.Π.»

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Κήρυξη Απεργίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) – Γιατί απεργούμε και τι διεκδικούμε

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Συμβασιούχων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, προχωρά στην κήρυξη γενικής απεργίας από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026.

Η απεργία μας θα έχει διάρκεια, μέχρι η Διοίκηση του Ιδρύματος να σταματήσει την αδιάλλακτη στάση της και να προσέλθει σε επίσημο διάλογο μαζί μας. Θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε τις/τους φοιτήτριες/ές, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία για τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Γιατί Απεργούμε;

Απαξίωση της επιτυχίας μας στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ: Μετά από δεκαετίες εργασιακής ομηρίας με συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων έργου, συμμετείχαμε και πετύχαμε στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2Κ/2025) για την κάλυψη θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

Επιβολή καταχρηστικής σύμβασης: Αντί η Διοίκηση του Ε.Α.Π. να εφαρμόσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις/τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ στο Δημόσιο, συνέταξε μονομερώς ένα σχέδιο σύμβασης με απαράδεκτους όρους και όπως την αναφέρουν «σύμβαση προσχώρησης».

Ιδιωτικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο: Το σχέδιο σύμβασης ΙΔΑΧ που καλούμαστε να υπογράψουμε προβλέπει μεταξύ άλλων: διακοπή σύμβασης χωρίς τη νόμιμη προειδοποίηση, υποχρεωτική γεωγραφική μετακίνηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό, δοκιμαστική περίοδο χωρίς πλαίσιο αξιολόγησης με δικαίωμα απόλυσης και μονομερή αλλαγή των όρων εργασίας από τον εργοδότη.

Ωμός εκβιασμός: Η Διοίκηση εκμεταλλεύεται τον νόμο του ΑΣΕΠ, ο οποίος επιβάλλει ποινή τριετούς αποκλεισμού από το Δημόσιο σε όποιον δεν αποδεχθεί τον διορισμό του, προκειμένου να μας εξαναγκάσει να υπογράψουμε αυτούς τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους.

Τι Διεκδικούμε;

Μέσα από τον απεργιακό μας αγώνα και τα επίσημα αιτήματά μας, διεκδικούμε τα αυτονόητα:

Άμεση απόσυρση της παράνομης σύμβασης ΙΔΑΧ: Απαιτούμε να αποσυρθεί το προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης ΙΔΑΧ, καθώς καταστρατηγεί το Εργατικό Δίκαιο, το Σύνταγμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Επίσημος διάλογος για νόμιμη σύμβαση: Καλούμε τη Διοίκηση να μας καλέσει εγγράφως στο τραπέζι του διαλόγου, παρουσία του νομικού μας συμβούλου, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού μια νόμιμη, αμφοτεροβαρή σύμβαση εργασίας, όπως αρμόζει σε εργαζόμενους ΝΠΔΔ.

Διασφάλιση των μη διοριστέων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ συναδέλφων μας: Απαιτούμε να δούμε τους όρους της πρόσκλησης για συμβάσεις έργου, για να διασφαλίσουμε ότι οι συναδέλφισσές/οί μας, με έως και 22 χρόνια στην εργασία τους, θα μπορούν να παραμείνουν και κατά την 1η Αυγούστου 2026 δεν θα είναι άνεργες/οι.

Η αξιοπρέπεια στην εργασία και η τήρηση της νομιμότητας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και θα τον συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση.