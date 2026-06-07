Τι εμποδίζει τη συμφωνία με το Ιράν- Ο Τραμπ αποκάλυψε την αλλαγή που ανέτρεψε τις διαπραγματεύσεις

Για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με λεπτομέρειες για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος ο οποίος σήμερα (7/6) συμπληρώνει 100 ημέρες.

Στις πιο αναλυτικές δηλώσεις του μέχρι σήμερα σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη μόνιμη παύση της σύγκρουσης και την προσέγγισή του όσον αφορά μια ενδεχόμενη συμφωνία, ο Τραμπ σε συνέντευξη στο NBC News δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή μέχρι την «ολοκλήρωση» και πρόσθεσε: «Δεν θεωρώ ότι διατρέχουν κίνδυνο».

Οι δύο πλευρές είναι «πολύ κοντά» στην υπογραφή μιας συμφωνίας, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά πιέζει το Ιράν να προχωρήσει περαιτέρω στην εγκατάλειψη των πυρηνικών του σχεδίων.

«Έχουμε μερικά σημεία. Δεν φαίνονται καν σημαντικά», είπε. «Έχουν παραδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Είχαμε μια ρήτρα ότι δεν θα αναπτύξουν πυρηνικά όπλα. Και όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι με αυτό εκτός από εμένα».

Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι ήθελε μια πρόσθετη διάταξη για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να παρακάμψει τη συμφωνία.

«Και είπα: “Λοιπόν, τι θα συμβεί αν, όχι να αναπτύξουν, αλλά βγουν και αγοράσουν, αποκτήσουν; Θέλω να βάλω τη φράση, “αν αγοράσουν, προμηθευτούν ή αποκτήσουν”», είπε. «Ξέρετε, πρέπει να το βάλετε και αυτό εκεί, γιατί αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Έτσι, δεν έχουν το δικαίωμα να αναπτύξουν ή να αγοράσουν, να προμηθευτούν ή να αποκτήσουν».

Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί αντέδρασαν «λίγο» στο αίτημά του. «Και μετά δεν το έκαναν», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει για ποιο λόγο οι διαπραγματεύσεις παραμένουν «κολλημένες».

Οι νέες απειλές στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση και καταστροφή του υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου του, εφόσον καταφέρει να συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ότι θα αποδυναμώσει περαιτέρω τον ιρανικό στρατό σε τέτοιο βαθμό ώστε οι αμερικανικές δυνάμεις να μπορούν να συλλέξουν το υλικό με ασφάλεια μόνες τους.

«Αν καταλήξουμε σε συμφωνία ότι πλέον είμαστε φίλοι, θα πάμε όλοι μαζί. Θα είναι ο δικός μας εξοπλισμός. Θα το αφαιρέσουμε και θα το καταστρέψουμε, είτε βρίσκεται επί τόπου είτε το μεταφέρουμε εκτός του χώρου», σημείωσε ο Τραμπ.

«Και θα πάμε μαζί τους ή χωρίς αυτούς. Αλλά δεν θα έχουμε ανθρώπους να μας πυροβολούν, εντάξει;» είπε ο Τραμπ. «Τώρα, αν δεν κάνουμε συμφωνία, τότε θα τους εξοντώσουμε στρατιωτικά με πολύ σκληρό τρόπο. Και θα περιμένουμε μέχρι να το κάνουμε αυτό πριν πάμε, οπότε θα έχουμε ασφάλεια έτσι κι αλλιώς».

«Έχουμε κάμερες μέχρι το διάστημα»

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα επειδή διαθέτουν «κάμερες στο διάστημα».

«Ξέρετε, έχουμε κάμερες πάνω του, παντού. Αν κάποιος περπατούσε εκεί, αν περπατούσατε εσείς εκεί, θα μπορούσα να διαβάσω το μικρό σας όνομα στο πέτο σας», είπε στην παρουσιάστρια του «Meet the Press», Κρίστεν Γουέλκερ. «Και αυτές είναι κάμερες στο διάστημα. Είναι μια αρκετά εκπληκτική τεχνολογία».

«Σοβαρά τραυματισμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ίσως ξέρω πού κρύβεται»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί τη νέα ηγεσία του Ιράν «πιο λογική, πολύ έξυπνη», μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ που σκότωσαν τον πρώην Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και πολλούς από τους στενούς συνεργάτες του. Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει πάρει τη θέση του πατέρα του και «συμμετέχει» στη διαδικασία έγκρισης μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι είναι ανοιχτός σε άμεσες συνομιλίες με τον νέο ανώτατο ηγέτη.

«Θα το έκανα αν το ήθελε», είπε ο Τραμπ, «αλλά δεν του έχω μιλήσει απευθείας».

Ο πρόεδρος συνέκρινε ευνοϊκά τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου, με τον πατέρα του.

«Νεότερος. Νομίζω πιο λογικός», είπε ο Τραμπ. «Τραυματισμένος. Είναι αρκετά σοβαρά τραυματισμένος. Οπότε υπάρχει μια ορισμένη γενναιότητα εκεί»

Ο Τραμπ αρνήθηκε να πει κατηγορηματικά αν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία του Ιρανού ηγέτη ή αν αυτή η τοποθεσία βρίσκεται στο Ιράν.

«Δεν θέλω να πω αν ξέρω ή όχι πού βρίσκεται», είπε ο Τραμπ. «Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το ξέρω».