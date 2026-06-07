«Μαφία» των Πολεοδομιών: Ζευγάρι κινούσε τα νήματα με κωδικούς και «φακελάκια»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε 29 περιπτώσεις δωροληψίας για πολεοδομικές «διευκολύνσεις», με το συνολικό παράνομο όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 335.000 ευρώ, ενώ η δράση της οργάνωσης εκτείνεται τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει έξι συλλήψεις και αναζητούνται ακόμη 30 άτομα. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, από το 2024 είχαν κατατεθεί καταγγελίες για τη δράση του κυκλώματος σε τουλάχιστον δύο πολεοδομίες, στο Μαρούσι και στην Κηφισιά. Τα μέλη της ομάδας, αξιοποιώντας τις υπηρεσιακές τους θέσεις, φέρονται να αποκόμιζαν ποσά από 1.000 έως και 30.000 ευρώ ανά υπόθεση.

Αρχηγικό ρόλο, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να είχε ένα ζευγάρι. Η γυναίκα κατείχε υψηλόβαθμη θέση στον δήμο Γαλατσίου, ενώ ο σύζυγός της ήταν πρώην διευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς, από όπου «ξηλώθηκε» πριν από περίπου δύο χρόνια. Όπως αναφέρει ο δήμος Κηφισιάς: «Η Δημοτική Αρχή προχώρησε, περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης, και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025, στην απομάκρυνση του τότε διευθυντή από τη θέση που κατείχε στην Υπηρεσία Δόμησης».

Αντίστοιχα, από τον δήμο Γαλατσίου επισημαίνεται: «Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου, η Γραμματέας του Δήμου παύεται από τα καθήκοντά της, μετά από ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών ότι ελέγχεται».

Η δράση στα βόρεια προάστια

Το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν σε προστατευμένους χώρους, όπως σε οχήματα, πάρκινγκ καταστημάτων ή χώρους εστίασης, προκειμένου να διασφαλίζεται η μυστικότητα των συναντήσεων.

Για να αποφύγουν την παρακολούθηση, τα μέλη χρησιμοποιούσαν μέτρα αντιπαρακολούθησης και επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, αποφεύγοντας τις τηλεφωνικές συνομιλίες.

Οι κωδικές λέξεις

Αντί για τη λέξη «χρήματα», τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικούς και λέξεις-κλειδιά όπως:

– «Καφές»

– «Εργαλεία»

– «Σχέδια»

– «Χαρτιά»

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.