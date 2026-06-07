Τραγούδι στη Μαστροκώστα από την Κελεκίδου- Στο Κρυονέρι το video clip- ΒΙΝΤΕΟ

Γυρίζεται στην πατρίδα της Γωγώς Μαστροκώστα την Αιτωλοακαρνανία
Ο θάνατος της Γωγώ Μαστροκώστα συγκλόνισε την οικογένεια, τους φίλους, αλλά και ολόκληρη την χώρα.
Η Κέλλυ Κελεκίδου που διατηρούσε καλή φιλική σχέση με τη γυμνάστρια για αρκετά χρόνια, της αφιερώνει το νέο τραγούδι της στην «αδερφή» της, όπως αποκαλούσαν η μία την άλλη.
Όπως αναφέρει το agriniopress, το τραγούδι «Άγγελέ μου», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μουκίδη, είναι ένας προσωπικός φόρο τιμής προς τη Γωγώ Μαστροκώστα.
«Καλέ μου άγγελε που πας, μη φεύγεις μακριά. Δεν φταίω εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά. Που γίνεσαι, που σκέφτεσαι, που νιώθεις και αγαπάς... Καλέ μου Άγγελε, τώρα που πας», είναι το απόσπασμα που η Κελεκίδου μοιράστηκε στα social media της.
Το video clip γυρίζεται στην πατρίδα της Γωγώς Μαστροκώστα την Αιτωλοακαρνανία και συγκεκριμένα στο Κρυονέρι, ένα μέρος που αγαπούσε πολύ.
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