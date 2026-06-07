Εύβοια- Θανάσης Γκανάς: Χρειάζονται ακόμη 48 ώρες παρακολούθησης- Συνεχίζονται οι μετασεισμοί

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο σεισμολόγος και διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θανάσης Γκανάς, σχετικά με τη σεισμική ακολουθία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην κεντρική Εύβοια.

Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δεν προκαλούν ανησυχία για σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους, ωστόσο απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου για τουλάχιστον 48 ώρες.

Μιλώντας για τη χαρακτηριστικά της σημερινής σεισμικής ακολουθίας σε Προκόπι και Δαφνούσα τόνισε ότι είναι διαφορετική από τις σεισμικές ακολουθίες που καταγράφηκε πέρυσι στην ίδια περιοχή, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές δονήσεις προήλθαν από διαφορετικό ρήγμα σε σχέση με εκείνο που είχε ενεργοποιηθεί το 2025.

«Η σεισμική ακολουθία του Ιουνίου 2026 είναι διαφορετική από αυτή που είχαμε πέρυσι. Οι σημερινοί σεισμοί εκδηλώθηκαν σε άλλο ρήγμα από εκείνο που είχε ενεργοποιηθεί ανατολικά του Μαντουδίου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ακολουθία ξεκίνησε με δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ στις 12:58, ακολούθησε μετασεισμός 4,3 Ρίχτερ στις 13:00 και δύο λεπτά αργότερα σημειώθηκε ο ισχυρότερος σεισμός των 5,2 Ρίχτερ.

«Εξετάζεται το ρήγμα πίσω από το όρος Κανδήλι»

«Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ είναι μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος της ακολουθίας και, εφόσον επιβεβαιωθεί το ιστορικό της περιοχής, αναμένεται να είναι ο κύριος σεισμός. Ωστόσο δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα ακόμη. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 48 ώρες δεδομένων για να αξιολογήσουμε πλήρως την εξέλιξη του φαινομένου», σημείωσε.

Ο κ. Γκανάς υπογράμμισε ότι η σεισμική δραστηριότητα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία. «Συνεχίζεται η παραγωγή μετασεισμών. Ευτυχώς όλοι εντοπίζονται στον ίδιο εστιακό χώρο και δεν παρατηρούμε μετατόπιση της δραστηριότητας», εξήγησε.

Αναφερόμενος στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τόνισε ότι το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε βρίσκεται ανατολικά του όρους Κανδήλι και αποτελεί τμήμα μιας ζώνης μικρότερων ρηγμάτων με περιορισμένη δυναμικότητα.

«Τα συγκεκριμένα ρήγματα έχουν δυναμικότητα κοντά στο μέγεθος 5 και γι’ αυτό προσωπικά δεν ανησυχώ για κάτι μεγαλύτερο. Η ιστορικότητα της περιοχής δείχνει ότι δεν έχουν καταγραφεί σεισμοί κοντά στα 6 Ρίχτερ στην περιοχή του Μαντουδίου, του Προκοπίου και των γύρω οικισμών», ανέφερε.

Ιδιαίτερη προσοχή συνέστησε στους κατοίκους που διαμένουν σε παλιές κατοικίες, ειδικά σε πέτρινα κτίσματα που έχουν καταπονηθεί από τις πρόσφατες δονήσεις.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε έναν ακόμη μετασεισμό της τάξεως των 4,5 έως 4,7 Ρίχτερ. Σε αυτή την περίπτωση θα καταπονηθούν περαιτέρω οι παλιές κατοικίες και ενδεχομένως να εκδηλωθούν νέες κατολισθήσεις», προειδοποίησε.

Ο κ. Γκανάς κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που έχουν βρεθεί κοντά στο σημερινό επίκεντρο του σεισμού και διαμένουν σε παλαιά πέτρινα σπίτια να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες δύο ημέρες.

«Για ένα 48ωρο θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για το σύνολο των υπόλοιπων σύγχρονων κατασκευών δεν διαπιστώνεται κάποιο πρόβλημα ασφαλείας», κατέληξε ο σεισμολόγος και διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.