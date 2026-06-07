Αντιτρομοκρατική επιχείρηση «Odin»: Οργανωμένο δίκτυο μελών της Χαμάς, φέρεται να δρούσε σε Ελλάδα και Κύπρο

Πώς απετράπη το τρομοκρατικό χτύπημα σε ισραηλινό στόχο
Η αστυνομία της Κύπρου συνεχίζει, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες και υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης φερόμενων τρομοκρατών της Χαμάς.
Τέσσερις Παλαιστίνιοι παραμένουν υπό κράτηση: Ένας 32χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση, καθώς και δύο ακόμη ύποπτοι, ηλικίας 54 και 57 ετών.
Οι δύο νεαρότεροι ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον κυπριακού δικαστηρίου, το οποίο ανανέωσε την προσωποκράτησή τους για ακόμη πέντε ημέρες. Η προσωποκράτηση των άλλων δύο είχε ανανεωθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα χθες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος και ο 38χρονος ο οποίος φέρεται να εισήλθε παράνομα από τα κατεχόμενα, παραδέχθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου ότι σκόπευαν να πλήξουν Ισραηλινούς πολίτες και ισραηλινούς στόχους, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι δύο μεγαλύτεροι ύποπτοι φέρονται να διέμεναν στην Κύπρο επί σειρά ετών και ενδέχεται να είχαν αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα, εξέλιξη που προκαλεί προβληματισμό στις αρχές, οι οποίες εξετάζουν πλέον το παρελθόν, τις επαφές και τις διασυνδέσεις τους.
Οι κυπριακές αρχές είχαν εντοπίσει προηγουμένως μεγάλες ποσότητες υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών, στα δύο διαμερίσματα στα οποία διέμεναν οι ύποπτοι, στη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Μεταξύ των ουσιών που εντοπίστηκαν περιλαμβανόταν και νιτρικό αμμώνιο.
Τα τελευταία στοιχεία και ειδικά το γεγονός ότι ο 32χρονος και ο 37χρονος, όπως και ο συλληφθείς στην Κρήτη ομολόγησαν ότι εκπαιδεύτηκαν στη Μαλαισία από ισλαμιστές στη δημιουργία εκρηκτικών μηχανισμών, ενισχύουν την εκτίμηση των κυπριακών Αρχών ότι δεν βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα μεμονωμένο σχέδιο επίθεσης, αλλά με ευρύτερο επιχειρησιακό δίκτυο, με κοινή εκπαίδευση, πιθανή υλικοτεχνική υποστήριξη και διασυνδέσεις μεταξύ υπόπτων σε Κύπρο και Ελλάδα.
Πώς αποκαλύφθηκε η επιχείρηση Οdin
Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Odin» που στα σκανδιναβικά παραπέμπει στον Άγιο Νικόλαο, ονομάστηκε η κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την Αντιτρομοκρατική για την σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου κατηγορούμενου για τρομοκρατία, σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, όπου εργαζόταν για την θερινή περίοδο ο κατηγορούμενος, έγινε χθες στις 5 το πρωί αιφνιδιαστικά και η ανάκριση του συλληφθέντος κράτησε μέχρι τις 7 το απόγευμα.
Από παράλληλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής που έγινε στο διαμέρισμα στο κέντρο της πρωτεύουσας το οποίο μίσθωνε ο 37χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη εργαστηρίου, όπως θερμαινόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβείας, γυάλινοι ογκομετρητές και δοσομετρητές για την επεξεργασία χημικών. Από την έρευνα που είχε προηγηθεί, είχε προκύψει πως είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου χημικές ουσίες, που δεν είχε ακόμη παραλάβει.
Στην Κύπρο είχαν προηγηθεί πριν δύο εβδομάδες οι συλλήψεις δύο ατόμων και λίγο αργότερα ακόμη δύο Παλαιστινίων για τον ίδιο λόγο, όπου στην κατοχή ενός εξ αυτών είχε βρεθεί και νιτρική αμμωνία, που δύναται να αποτελέσει την βάση για δημιουργία βόμβας από χημικά.
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