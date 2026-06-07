Αντιτρομοκρατική επιχείρηση «Odin»: Οργανωμένο δίκτυο μελών της Χαμάς, φέρεται να δρούσε σε Ελλάδα και Κύπρο

Η αστυνομία της Κύπρου συνεχίζει, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες και υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης φερόμενων τρομοκρατών της Χαμάς.

Τέσσερις Παλαιστίνιοι παραμένουν υπό κράτηση: Ένας 32χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση, καθώς και δύο ακόμη ύποπτοι, ηλικίας 54 και 57 ετών.

Οι δύο νεαρότεροι ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον κυπριακού δικαστηρίου, το οποίο ανανέωσε την προσωποκράτησή τους για ακόμη πέντε ημέρες. Η προσωποκράτηση των άλλων δύο είχε ανανεωθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα χθες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος και ο 38χρονος ο οποίος φέρεται να εισήλθε παράνομα από τα κατεχόμενα, παραδέχθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου ότι σκόπευαν να πλήξουν Ισραηλινούς πολίτες και ισραηλινούς στόχους, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο μεγαλύτεροι ύποπτοι φέρονται να διέμεναν στην Κύπρο επί σειρά ετών και ενδέχεται να είχαν αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα, εξέλιξη που προκαλεί προβληματισμό στις αρχές, οι οποίες εξετάζουν πλέον το παρελθόν, τις επαφές και τις διασυνδέσεις τους.

Οι κυπριακές αρχές είχαν εντοπίσει προηγουμένως μεγάλες ποσότητες υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών, στα δύο διαμερίσματα στα οποία διέμεναν οι ύποπτοι, στη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Μεταξύ των ουσιών που εντοπίστηκαν περιλαμβανόταν και νιτρικό αμμώνιο.

Τα τελευταία στοιχεία και ειδικά το γεγονός ότι ο 32χρονος και ο 37χρονος, όπως και ο συλληφθείς στην Κρήτη ομολόγησαν ότι εκπαιδεύτηκαν στη Μαλαισία από ισλαμιστές στη δημιουργία εκρηκτικών μηχανισμών, ενισχύουν την εκτίμηση των κυπριακών Αρχών ότι δεν βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα μεμονωμένο σχέδιο επίθεσης, αλλά με ευρύτερο επιχειρησιακό δίκτυο, με κοινή εκπαίδευση, πιθανή υλικοτεχνική υποστήριξη και διασυνδέσεις μεταξύ υπόπτων σε Κύπρο και Ελλάδα.