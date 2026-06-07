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Ρολάντ Γκαρός: Ο Ζβέρεφ νίκησε στον τελικό των απόντων

(rolandgarros.com)

(rolandgarros.com)

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Νίκησε 3-2 τον Κομπόλι

Το φετινό Roland Garros έμελλε να περάσει στην ιστορία σαν το γκραν σλαμ των εκπλήξεων.

Ο τελευταίος μεγάλος των GOAT/Big 3, o Tζόκοβιτς, αποχαιρέτησε νωρίς τη διοργάνωση κι άνοιξε κουβέντα για το πότε θα «πάει να σμίξει» με Ναδάλ και Φέντερερ.

Απούσα και η νέα γενιά, των Αλκαράθ, Σίνερ αλλά και του ραγδαία ανερχόμενου Τζόνταρ, έμεινε μακριά από τον τελικό.

Στον οποίο έπαιξαν αμφότεροι χωρίς Grand Slam, ο Ιταλός Φλάβιο Κομπόλι (Νο 14 στην κατάταξη) και ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3), μέλος μιας φουρνιάς (μαζί κι ο Στέφανος Τσιτσιπάς κ.ά.) που διέψευσε τις μεγάλες προσδοκίες.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι ο μεγάλος νικητής του Roland Garros. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε 3-2 (6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1) του Φλάβιο Κομπόλι (Νο14) σε μία πραγματική ματσάρα που διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες.

Έτσι, ο Ζβέρεφ πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχε φτάσει τρεις φορές στην… πηγή, αλλά δεν είχε καταφέρει να πετύχει τον μεγάλο του στόχο.

Ο Ζβέρεφ ξεκίνησε δυναμικά και με τρία breaks κατάφερε να κλείσει το πρώτο σετ με 6-1 σε μόλις 35 λεπτά. Ωστόσο, ο Κομπόλι δεν το έβαλε κάτω και ισοφάρισε σε 1-1. Επέδειξε μεγάλη υπομονή στο 7ο game, μπόρεσε να… σπάσει το σερβίς του Γερμανού και πήρε “κεφάλι”. Κάπως έτσι, έφερε τον τελικό στα ίσα με 6-4.

 
Στο τρίτο σετ επίσης ήταν ισορροπημένα τα πράγματα μεταξύ των δύο αθλητών. Ο Ζβέρεφ έκανε την διαφορά στο 10ο game, όταν κατάφερε το break με ανατροπή από το 30-0, ώστε να πάρει προβάδισμα στον τελικό.


O Iταλός τενίστας ξεκίνησε με break στο τέταρτο σετ και συνέχισε να κρατάει το σερβίς του μέχρι το 6ο game. Σε αυτό το σημείο ο Σβέρεφ απάντησε στο break του αντιπάλου του, ωστόσο ο Κομπόλι είχε εκ νέου για το 4-3. Το σετ ωστόσο ήταν συναρπαστικό, με τον Γερμανό τενίστα να σπάει εκ νέου το σερβίς του αντιπάλου του για το 5-5.

To τέταρτο σετ οδηγήθηκε εν τέλει στο tie-break. Εκεί ο Κομπόλι έκανε την διαφορά και μπόρεσε να μείνει ζωντανός στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα οι δύο τενίστες να λύσουν τις διαφορές τους στο πέμπτο σετ.

Ο Ζβέρεφ ξεκίνησε εντυπωσιακά το καθοριστικό σετ και με δύο breaks πήρε προβάδισμα με 4-0. Σε αυτό το σημείο, το Νο3 στον κόσμο είχε βάλει τροχιά για την κατάκτηση του τροπαίου, πράγμα που έγινε πραγματικότητα, καθώς έκλεισε το σετ με 6-1 για το 3-2.

Τα σετ: 1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6

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#tags Τένις Roland Garros Grand Slam
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