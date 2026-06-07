Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: 15χρονη στο νοσοκομείο από αλκοόλ- Η καταγγελία της μητέρας

Πάτρα: 15χρονη στο νοσοκομείο από αλκοόλ...

Η ταυτότητα που δεν της ζητήθηκε ποτέ

Στο νοσοκομείο κατέληξε το βράδυ του Σαββάτου μια 15χρονη στην Πάτρα, αφού της διατέθηκε αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς κανείς να της ζητήσει ταυτότητα.

Το πρωί της Κυριακής η μητέρα της ανήλικης έσπευσε στις αστυνομικές αρχές και υπέβαλε επίσημη καταγγελία, αναφέροντας ότι το κατάστημα εξυπηρέτησε την κόρη της χωρίς να ελέγξει την ηλικία της, παρόλο που η νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις περαιτέρω διαδικασίες σε βάρος των υπευθύνων του καταστήματος.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Νεκρή εντοπίστηκε 58χρονη μέσα στο σπίτι της

Καλαμάτα: Οργή και θλίψη από τη θεία της Βασιλικής- «Τώρα ο εγκληματίας θα βγει και από πάνω»

Πειραιάς: Αστυνομικοί σώζουν άνδρα λίγο πριν πέσει στο κενό από τον 6ο όροφο-ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αλκοόλ Ανήλικη Εστίαση
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03bb\u03ba\u03bf\u03cc\u03bb","\u0391\u03bd\u03ae\u03bb\u03b9\u03ba\u03b7","\u0395\u03c3\u03c4\u03af\u03b1\u03c3\u03b7"]
833797
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις