Πάτρα: 15χρονη στο νοσοκομείο από αλκοόλ- Η καταγγελία της μητέρας

Στο νοσοκομείο κατέληξε το βράδυ του Σαββάτου μια 15χρονη στην Πάτρα, αφού της διατέθηκε αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς κανείς να της ζητήσει ταυτότητα.

Το πρωί της Κυριακής η μητέρα της ανήλικης έσπευσε στις αστυνομικές αρχές και υπέβαλε επίσημη καταγγελία, αναφέροντας ότι το κατάστημα εξυπηρέτησε την κόρη της χωρίς να ελέγξει την ηλικία της, παρόλο που η νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις περαιτέρω διαδικασίες σε βάρος των υπευθύνων του καταστήματος.