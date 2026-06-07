Πάτρα: 15χρονη στο νοσοκομείο από αλκοόλ- Η καταγγελία της μητέρας

Η ταυτότητα που δεν της ζητήθηκε ποτέ
Στο νοσοκομείο κατέληξε το βράδυ του Σαββάτου μια 15χρονη στην Πάτρα, αφού της διατέθηκε αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς κανείς να της ζητήσει ταυτότητα.
Το πρωί της Κυριακής η μητέρα της ανήλικης έσπευσε στις αστυνομικές αρχές και υπέβαλε επίσημη καταγγελία, αναφέροντας ότι το κατάστημα εξυπηρέτησε την κόρη της χωρίς να ελέγξει την ηλικία της, παρόλο που η νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους.
Για το περιστατικό σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις περαιτέρω διαδικασίες σε βάρος των υπευθύνων του καταστήματος.
Πάτρα: Νεκρή εντοπίστηκε 58χρονη μέσα στο σπίτι της
Καλαμάτα: Οργή και θλίψη από τη θεία της Βασιλικής- «Τώρα ο εγκληματίας θα βγει και από πάνω»
Πειραιάς: Αστυνομικοί σώζουν άνδρα λίγο πριν πέσει στο κενό από τον 6ο όροφο-ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr